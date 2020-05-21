Культура

Единственный сын ведущей Светланы Моргуновой умер от COVID-19

08:03, 21 мая 2020
Светлана Моргунова Светлана Моргунова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Единственный сын телеведущей Светланы Моргуновой Максим умер от коронавируса. Он контактировал с заражённым мужчиной, а после сам сдал тест, который показал положительный результат.

О смерти 52-летнего сына легендарной советской телеведущей сообщила Екатерина Рождественская в своём блоге. Дочь известного поэта добавила, что Максим лечился «чем-то там» сам.

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Светик, мы с тобой, а память о Максиме с нами, — написала соболезнование Рождественская.

По её словам, Максим всегда носил маску и перчатки, он до последнего дня возил продукты матери, оставлял их у двери и звонил в звонок. Когда сын не вышел на связь, Моргунова забила тревогу. Она позвонила невестке, которая живёт с дочкой на даче. Та, приехав, нашла мужа мёртвым.

Ранее NEWS.ru сообщал, что количество погибших пациентов с COVID-19 увеличилось на 75 человек за последние сутки, передаёт оперштаб. Жертвами эпидемии стали уже 1726 москвичей.

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