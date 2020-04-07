«Единая Россия» выложила рассказ Айзека Азимова об отказе страны от выборов

https://static.news.ru/photo/fdce8742-78eb-11ea-a545-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Журнал «Парта», выпуском которого занимается партия Государственной думы «Единая Россия», опубликовал антиутопический рассказ американского писателя Айзека Азимова о государстве, которое отказалось от выборов.

В произведении, опубликованном в 1955 году, действия разворачиваются в 2008 году. В рассказе «Выборы» речь идёт о государстве, в котором президента выбирает гигантский компьютер Мультивак.

Машина берёт одного среднестатистического человека, задаёт ему несколько вопросов и на основе ответов определяет настроения и политические предпочтения всех граждан.

Как писал NEWS.ru, британский телеканал Channel 4 планирует показать многосерийный документальный фильм о президенте России Владимире Путине. Первый эпизод выйдет 23 марта и расскажет о том, как политик начинал карьеру в КГБ.