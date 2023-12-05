Джулия Робертс сообщила о «разбитом сердце» после смерти бывшего любовника Джулия Робертс назвала душераздирающей гибель актера Мэтью Перри

Фото: Lionel Guericolas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джулия Робертс

56-летняя американская актриса Джулия Робертс назвала душераздирающей смерть актера из сериала «Друзья» Мэтью Перри, с которым у нее был трехмесячный роман в 1995 году, пишет Daily Express. В интервью ток-шоу Entertainment Tonight звезда «Красотки» заявила, что ее сердце разрывается от осознания того, что 54-летний Перри безвременно умер в таком молодом возрасте. Робертс призвала зрителей ценить жизнь и мыслить позитивно, отмечает издание.

Робертс впервые высказалась о «душераздирающей» смерти своего бывшего бойфренда Мэтью Перри. Актриса вспомнила свое появление в качестве гостьи в сериале «Друзья», после чего Перри начал за ней ухаживать. Обладательница «Оскара» сказала, что внезапная кончина актера «разбивает ей сердце». Она подчеркнула, что людям нужно ценить то, что у них есть, и продолжать жить позитивно, насколько это возможно, — отмечает издание.

Ранее сообщалось, что Перри скончался от остановки сердца в джакузи. Актера нашли мертвым в его доме в Лос-Анджелесе.

Утром он занимался спортом — он играл в пикбол (сочетание бадминтона, тенниса и настольного тенниса). После возвращения домой он отправил своего помощника по делам. Когда тот вернулся, Мэттью уже был мертв.Следов каких-либо запрещенных веществ на месте инцидента не обнаружили. Признаков насильственной смерти также не зафиксировано.

Отмечается, что актер был самым молодым среди коллег по сериалу и пользовался наибольшей популярностью у женской половины аудитории.