https://static.news.ru/photo/845bbd42-3d33-11ea-8bc6-fa163e074e61_660.jpg Джордж Мартин Фото: Birdie Thompson/AdMedia/Global Look Press

Американский писатель Джордж Р. Р. Мартин подтвердил, что концовка седьмой книги «Игра престолов» не будет похожа на финал сериала.

Мартин заявил в интервью Die Welt, что судьба одного из Старков будет отличаться о того, как это было прописано в сценарии проекта телеканала HBO.

Я буду продолжать то, что делал последние несколько лет: я по-прежнему пытаюсь закончить книгу «Ветра зимы» и следующую за ней «Мечту весны». Сейчас я работаю именно над этим, — сказал автор.

Мартин отметил, что зрители увидели один вариант концовки, «но не единственно возможный». Кроме того, он не ожидал, что премьеры новых эпизодов сериала обгонят выход его книг.

Также писатель рассказал, что в период третьего сезона сценаристы планировали завершить шоу на седьмом и закончить экранизации оставшихся книг отдельными фильмами в кинотеатрах. Но руководство HBO решило, что проект должен остаться в эфире.

Как ранее писал NEWS.ru, Джордж Мартин прокомментировал закрытие приквела сериала «Игры престолов». Он признался, что понятия не имеет, почему в HBO отказались от продолжения работы над проектом.