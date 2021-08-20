Джоли завела Instagram, чтобы рассказывать о ситуации в Афганистане

Голливудская актриса и спецпосланник Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Анджелина Джоли зарегистрировалась в сети Instagram, где намеревается рассказывать о жизни граждан Афганистана на фоне сложившейся в стране ситуации.

По словам Джоли, сейчас народ Афганистана теряет возможность свободно общаться в социальных сетях и самовыражаться и она хочет помочь людям.

Поэтому я пришла в Instagram, чтобы делиться их историями и голосами людей по всему миру, которые борются за элементарные права человека, — написала актриса.

В своей первой публикации Джоли выложила письмо афганской девушки-подростка, которая рассказывает. как изменилась жизнь в стране после прихода «Талибана» (террористическая организация, запрещена в России) и захвата им территорий. По словам девушки, раньше афганцы жили обычной жизнью, а теперь «все их боятся» и полагают, что права граждан нарушаются. При этом двушка отметила, что некоторые всё же считают, что «талибы изменились».

В настоящее время на аккаунт Джоли подписались уже 3,8 млн пользователей.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Талибы захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Президент Ашраф Гани бежал из страны. Талибы объявили о полном контроле над Афганистаном. Они планируют создать временное правительство. Страна будет жить по законам шариата.