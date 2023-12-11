Джоли призналась, что серьезно заболела из-за развода с Питтом Джоли заявила, что паралич Белла возник у нее на фоне развода с Питтом

Фото: Rocco Spaziani/Spaziani/Global Look Press

Анджелина Джоли

48-летняя американская актриса Анджелина Джоли рассказала, что у нее парализовало часть лица на фоне развода с экс-супругом актером Брэдом Питтом, пишет Harper’s Bazaar. Звезда фильма «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» призналась, что таким образом за шесть месяцев до расторжения брака ее тело отреагировало на стресс.

Мое тело очень сильно реагирует на стресс. Уровень сахара в крови повышается и понижается. За шесть месяцев до развода у меня внезапно развился паралич Белла (поражение лицевого нерва), — призналась Джоли.

Джоли и Питт объявили о расставании в 2016 году, после ссоры в самолете с участием их детей, во время которой пьяный актер якобы ударил своего старшего сына Мэддокса, пишет издание. После актеры были втянуты в сложную юридическую тяжбу по разделу имущества и из-за опеки над их шестью детьми: 22-летним Мэддоксом, 20-летней Пакс, 18-летней Захарой, 17-летней Шайло и 15-летними близнецами Ноксом Леоном и Вивьен Маршелин.

Джоли подчеркнула, что считает Голливуд «не самым здоровым местом для жизни» и хотела бы больше путешествовать и перебраться в Камбоджу. Актриса рассказала, что у нее «на самом деле нет светской жизни» и единственные люди, с которыми она действительно проводит время, это ее дети.

Они самые близкие люди для меня и моей жизни, и они мои близкие друзья. Нас семеро очень разных людей, и в этом наша сила, — отметила Джоли.

Ранее Джоли назвали бесчеловечной после ее поста со словами в поддержку невинных жертв Израиля и Палестины. Некоторые поклонники отметили, что звезда в своем сообщении назвала атаку на Израиль терроризмом, а погибающим детям в Газе просто выразила соболезнования. Подписчики также призвали актрису воздержаться от нейтральных заявлений и назвали ее мнение о военном конфликте предвзятым.