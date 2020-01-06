Фильм «Джокер» режиссёра Тодда Филлипса стал лидером по числу номинаций на кинопремию Великобритании, которую присуждает Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA).
«Джокер» претендует на победу в 11 номинациях, среди которых «Лучший фильм», «Лучшая режиссёрская работа», «Лучшая мужская роль», «Лучший адаптированный сценарий».
Второе место занял фильм Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде» с 10 номинациями. Военная драма «1917» Сэма Мендеса получила семь номинаций.
Как ранее писал NEWS.ru, актёр Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за драматическую роль в «Джокере». Награду ему дали в номинации «Лучшая мужская роль в драматическом фильме».
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