Фото: Warner Bros.

Фильм «Форрест Гамп» Роберта Земекиса впервые выйдет в российский прокат 13 февраля. Мировая премьера картины состоялась 23 июня 1994 года. Однако в РФ его не показывали на больших экранах.

По сюжету, умственно отсталого Форреста жизнь проносит через важнейшие события американской истории второй половины XX века. Но он не теряется и добивается «американской мечты». Он становится миллиардером, но остается таким...