Джоан Роулинг представила новую детскую книгу «Рождественский поросёнок»

В России и Великобритании одновременно выходит новая детская книга писательницы Джоан Роулинг «Рождественский поросёнок». Писательница примет участие в презентации, которая пройдёт в Лондоне, ответит на вопросы читателей и проведёт автограф-сессию, сообщает ТАСС.

Как и предыдущая сказочная повесть писательницы «Икабог», «Рождественский поросёнок» не связан со вселенной «Гарри Поттера». Книга рассказывает о том, как семилетний Джек отправляется в страну, где правит ужасный монстр, чтобы спасти свою любимую игрушку — поросёнка по имени Пок. Evening Standard уже назвала «Поросёнка» лучшей книгой Роулинг со времён романа «Гарри Поттер и Узник Азкабана».

В России книга уже поступила в продажу, её публикует издательство «Азбука-Аттикус». Переводчик книги Александра Глебовская переводила на русский язык произведения Умберто Эко, Салмана Рушди, Артура Конан Дойла, а также серию детских книг Майкла Бонда о медвежонке Паддингтоне.

Ранее Роулинг пожаловалась на своей странице в Twitter на угрозы от защитников трансгендеров. Литератор отметила, что не в первый раз столкнулась с обещаниями расправиться с ней. Писательница подчеркнула, что ей также обещают «убийства, изнасилования и избиения».