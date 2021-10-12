Джоан Роулинг представила новую детскую книгу «Рождественский поросёнок»

В России и Великобритании одновременно выходит новая детская книга писательницы Джоан Роулинг «Рождественский поросёнок». Писательница примет участие в презентации, которая пройдёт в Лондоне, ответит на вопросы читателей и проведёт автограф-сессию, сообщает ТАСС.
Как и предыдущая сказочная повесть писательницы «Икабог», «Рождественский поросёнок»
В России книга уже поступила в продажу, её публикует издательство «Азбука-Аттикус». Переводчик книги Александра Глебовская переводила на русский язык произведения Умберто Эко, Салмана Рушди, Артура Конан Дойла, а также серию детских книг Майкла Бонда о медвежонке Паддингтоне.
Ранее Роулинг пожаловалась на своей странице в Twitter на угрозы от защитников трансгендеров. Литератор отметила, что не в первый раз столкнулась с обещаниями расправиться с ней. Писательница подчеркнула, что ей также обещают «убийства, изнасилования и избиения».