Джигурда рассказал, как будет бить Жорина

Никита Джигурда, вызвавший звёздного адвоката Сергея Жорина на бой, в беседе с NEWS.ru раскрыл свою технику боя. Шоумен подробно поделился, как будет бить юриста, если тот примет его вызов.

Мой любимый боксёр — Мухаммед Али. Порхает, как бочка, а жалит, как змея. Я умею в лобовуху идти, и, кстати, все, кто буром на меня шли, все проигрывали. Там были и кандидаты в мастера спорта. У меня техника: танцевать по кругам и цепом левой руки (поскольку она длинная у меня) наносить удар, а правой добивать, — рассказал Джигурда.

Скандальный актёр не скрывает, что очень хотел бы получить согласие адвоката. Напомним, что представители Джигурды уже запланировали бой на 18 сентября в Москве в карде поединка между Александром Емельяненко и блогером Артёмом Тарасовым.

Я бы очень хотел [чтобы бой состоялся]. Это же промоутеры деньги предлагают и готовы даже Жорину доплатить. Ребята, это же шоу. И вопрос возникает простой, я говорю: «Серёжа, ты же не можешь сказать, что ты не умеешь. У тебя два года была супруга — великая Наталья Рагозина — девятикратная чемпионка мира. Ты выкладывал тренировки, ты на 15 лет моложе, ты тяжелее меня». Надеюсь, что он согласится, — заключил Джигурда.

Ранее в беседе с NEWS.ru Жорин уже дал ответ насчёт вызова на бой. Адвокат заявил: Джигурда всегда может приехать к нему в офис, где Жорин «без проблем» даст ему подзатыльник.