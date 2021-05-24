Счастливую Лопес заметили с Аффлеком в доме певицы в Майами

https://static.news.ru/photo/98c4f29e-bc9e-11eb-950c-96000091f725_660.jpg Дженнифер Лопес Фото: face to face/Instagram/Global Look Press

Актриса, певица и танцовщица Дженнифер Лопес и актёр Бен Аффлек вновь замечены вместе. Пара отдыхает в доме певицы в Майами. На кадрах папарацци Дженнифер в прекрасном настроении и широко улыбается, Бен идёт позади неё. Экс-возлюбленные вновь начали общаться, передаёт People.

Jennifer Lopez Is All Smiles with Ben Affleck as They Spend Time Together in Miami https://t.co/YdhFfYI3Dx — People (@people) May 23, 2021

Ранее артисты вылетели в Монтану на недельный отпуск. Вероятно, Бен и Дженнифер переходят с простой дружбы бывших на что-то большее. Пару сфотографировали тогда держащимися за руки на выходе из самолёта. Затем они стали ещё ближе — актёры начали ежедневно созваниваться и договариваться о встрече. Наконец, папарацци дождались воссоединения бывших влюблённых.

Они поддерживали связь каждый день после поездки в Монтану. Сейчас у Дженнифер всё хорошо. Она кажется очень счастливой и взволнованной своим будущим, — сообщил источник издания, знакомый с ситуацией.

Отметим, что пара не афишировала публично своё воссоединение. Звёзды встречались с 2002 по 2004 год и даже хотели пожениться, однако позднее разорвали помолвку. В апреле 2021-го певица ушла от американского бейсболиста Алекса Родригеса, с которым встречалась с 2017-го. Аффлек и кубинская актриса Ана де Армас в январе 2021-го объявили о разрыве после двух лет отношений.

Ранее сообщалось, что звёздной паре хорошо и легко вместе, они не переставали общаться на протяжении многих лет, так что воссоединение не стало большой неожиданностью для друзей.