Джейн Фонда призналась, что хотела бы завести молодого любовника

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Джейн Фонда

85-летняя американская актриса Джейн Фонда, известная по серии тренировок по аэробике, выпущенных в 1982 году, в подкасте «Абсолютно нет» с комиком Хизер МакМахан призналась, что могла бы завести 20-летнего любовника, пишет Daily Express. Артистка пояснила, что ей не нравятся мужчины со старческой кожей, отмечает издание.

Мне стыдно это говорить, но если бы я завела любовника, ему должно было быть 20. О да. Потому что мне не нравится старая кожа, — заявила Фонда.

Актриса не исключила, что все еще может встретить свою настоящую любовь после трех неудачных браков и множества романов. Фонда подчеркнула, что ее новый избранник должен быть гораздо моложе.

Ранее Фонда сообщила поклонникам, что у нее обнаружили неходжкинскую лимфому и она начала курс химиотерапии. Звезда заверила поклонников, что эта форма онкологии лечится и 80% людей выживают. Актриса заявила, что ей повезло, так как у нее есть медицинская страховка и «доступ к лучшим врачам и лечению».

Ранее у 84-летней Фонды диагностировали рак груди и кожи. Тогда она заявила, что считает причиной болезни свое пристрастие к загару. Борьба с болезнью закончилась мастэктомией — удалением молочных желез. Актриса вспомнила, что на церемонии вручения «Золотых глобусов» в 2016 году она была в белом платье с оборками, созданном для того, чтобы скрыть недавнюю операцию.