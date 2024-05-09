Две войны, кино, цирк, «Динамо»: как жил герой, клоун и актер Юрий Никулин

Фото: Global Look Press

Юрий Никулин

Народный артист СССР Юрий Никулин прошел две войны, но, несмотря на это, нашел в себе силы стать артистом и смешить людей на протяжении 30 лет. Как жил герой войны, клоун и легенда кино, которому изначально отказали в театральных вузах, не заметив таланта?

Как Никулин прошел две войны

Будущий артист родился в Демидове Смоленской области, однако в 1925 году семья переехала в Москву. После окончания средней школы Никулина, которому на тот момент еще не было 18, призвали в Красную армию. Молодой человек переживал, что у него обнаружат какую-нибудь болезнь и не возьмут, однако он прошел медкомиссию, и его направили служить на границу с Финляндией в составе 6-й батареи 2-го дивизиона 115-го зенитно-артиллерийского полка.

«Как только началась [советско-финская] война, нам ежедневно выдавали по 100 граммов водки в день. Попробовал я как-то выпить, стало противно. К водке полагалось 50 граммов сала, которое я любил, поэтому порцию водки охотно менял на сало. Лишь 18 декабря 1939 года выпил положенные мне фронтовые 100 граммов: в этот день мне исполнилось 18», — вспоминал Никулин.

За первые два года службы будущий артист обморозил ноги и перенес плеврит. Летом 1941 года Никулин готовился к демобилизации, заказал чемоданчик дембеля из фанеры за 15 рублей. Планы резко изменились 22 июня. Когда Никулин и его товарищи пошли за пивом, узнали, что Германия напала на СССР. Уже ночью его 115-й зенитно-артиллерийский полк отразил налет немецких «Юнкерсов».

После контузии, полученной во время артобстрела, Никулина назначили разведчиком, а в январе 1944 года он принимал участие в снятии блокады Ленинграда. Будущий актер находился в Прибалтике, когда закончилась война.

«Никто не знал, как и чем выразить счастье. В воздух стреляли из автоматов, пистолетов, винтовок. Хотелось выпить. Но ни водки, ни спирта никто нигде достать не смог», — писал Никулин в своей книге «Почти серьезно…».

Фото: РИА Новости Юрий Никулин (в центре) в фильме режиссера Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину»

Как прославился Юрий Никулин

После войны посвятивший службе в армии семь лет молодой человек пытался поступить во ВГИК и ГИТИС, однако ему отказали в приемной комиссии, не увидев в абитуриенте задатков. В итоге артист поступил в школу-студию при Московском цирке.

Первое выступление Никулина на манеже состоялось в 1948 году в паре с Борисом Романовым в репризе «Натурщик и халтурщик». После этого артист стал работать ассистентом вместе с популярным клоуном Карандашом, с которым впоследствии ездил на гастроли. Правда, из-за рабочего конфликта вместе с Михаилом Шуйдиным Никулин ушел в самостоятельную работу. Разные по характеру клоуны выступали дуэтом, который впоследствии стал очень популярным.

С 1958 года Никулин начал сниматься в кино. Среди советских зрителей актер прославился благодаря ролям в таких комедиях, как «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «12 стульев» и других.

Никулин также сыграл в двух фильмах о войне. В картине Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину» он перевоплотился в рядового Некрасова. В драме Алексея Германа «Двадцать лет без войны» артист предстал в образе военного журналиста Сергея Лопатина. Никулин не хотел играть в обеих картинах, но режиссерам удалось его убедить.

Фото: Global Look Press Юрий Никулин в драме Алексея Германа «Двадцать лет без войны»

Что связывало Никулина с «Динамо»

С детства будущий артист болел за столичный футбольный клуб «Динамо». У отца Никулина на столе лежали справочники и литература по футболу, а в квартире отдельная стена была отведена под таблицу первенства страны, а также для «картонных» футболистов.

«На картоне я нарисовал, а потом вырезал фигурки футболистов, примерно по 25 сантиметров каждая, и у каждого футболиста была своя форма. На стенке — гвоздики. Первый гвоздик — первое место, гвоздик пониже — второе место и так далее. <...> Динамовцев я боготворил. Еще учась в седьмом классе, я ходил на футбол вместе со школьным приятелем, который у знакомого фотографа достал служебный пропуск на стадион «Динамо». И когда мимо нас проходили динамовцы, я незаметно, с замирающим сердцем, дотрагивался до каждого игрока», — писал Никулин в своей книге.

Теплые чувства по отношению к команде Никулин пронес сквозь семь лет армейской службы, в советско-финской и Великой Отечественной войнах. В автобиографии артист писал, что, вернувшись домой после демобилизации, первым делом отправился на стадион «Динамо».

«Я в Москве. Дома. И как в доброе довоенное время, сижу с отцом и Шуркой Скалыгой на Южной трибуне стадиона „Динамо“, смотрю на зеленое поле, по которому бегают игроки, слышу крики и свист болельщиков и думаю: „Вот это и есть, наверное, настоящее счастье“», — делился Никулин.

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