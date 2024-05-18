Два развода, потеря денег, ребенок: как живет дочь Талызиной Ксения Хаирова

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Ксения Хаирова

Ксения Хаирова — актриса театра и кино. Что известно о ее личной жизни, как она стала жертвой мошенников?

Чем известна Хаирова

Ксения Хаирова (Талызина) родилась 29 марта 1969 года в Москве в семье народной артистки РСФСР Валентины Талызиной. Окончила ГИТИС.

Хаирова снималась в картинах «Николай Вавилов», «Сыщики», «Любовь и золото», «След», «Час Волкова», «Гонка за счастьем», «Город соблазнов», «Институт благородных девиц», «Хитровка», «Спасти босса», «СашаТаня», «Хорошие руки», «Другой майор Соколов», «Сокращение», «Гадалка», «Капкан для монстра» и других.

Всего в ее фильмографии более 40 работ.

Что известно о личной жизни Хаировой

Первым мужем Ксении Хаировой был родной брат баронессы Катерины фон Гечмен-Вальдек, выпускник МАТИ Эльдар Урманчеев. Пара рассталась, поскольку мужчина уехал в США, а актриса не захотела оставлять родину.

За второго избранника Хаирова замуж не вышла, несмотря на беременность. На шестом месяце беременности она выгнала возлюбленного из дома, узнав о его измене.

Дочь Хаировой Анастасия Талызина родилась в 1999 году. Она тоже стала актрисой.

«Настя отца не знает. Он был в роддоме, когда ей было три дня, и сказал, что она будет красавицей. Потом ушел. Не было ни алиментов, ни встреч. Настя хотела его видеть — я показала ей фотографию», — признавалась Хаирова в шоу «Секрет на миллион».

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Ксения Хаирова

Второй раз официально замуж артистка вышла за Александра Хаирова. Пара прожила вместе восемь лет.

«Он ревновал ко всему — к работе, друзьям, к любому дереву. У него просто крышу сносило. Он гонялся за мной по квартире, кипя от злости: „Опять гастроли?!“ Восемь лет я пыталась ему объяснить: если я захочу тебе изменить, я могу это сделать, не выходя из дома, для этого мне не нужно лететь за 39 земель. А он этого не понимал», — рассказывала актриса.

Следующим избранником Хаировой стал мужчина по имени Юрий, однако в итоге пара рассталась. По словам ее мамы Валентины Талызиной, избранник завидовал дочери.

«Он имел очень хороший голос. Но не стал певцом. Вообще он несостоявшийся человек. И он завидовал Ксюше, что она артистка», — утверждала Талызина.

Сейчас Хаирова не раскрывает подробности своей личной жизни.

Как Хаирова стала жертвой мошенников

В январе 2024 года появилась информация, что «кто-то под видом биржевого брокера» обокрал Ксению Хаирову на 2,2 млн рублей. Инцидент произошел, пока ее мама Валентина Талызина лежала в больнице.

«Преступники связались с 54-летней Хаировой в конце декабря. Собеседник представился биржевым брокером и предложил ей заработать на валютных торгах. Хаирова зарегистрировалась на онлайн-платформе и положила деньги в „виртуальный кошелек“. В период с 20 декабря по 26 января Ксения скинула мошенникам 2 миллиона 203 тысячи рублей», — сообщало издание Regnum.

Чем сейчас занимается Хаирова

Ксения Хаирова продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектаклях «Волки и овцы», «Похищение», «Вечно живые», «Одноклассники», «Русланова» и «Театр „Звезда“».

В 2022 году актриса снялась в мини-сериале «Неоконченная свадьба».

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