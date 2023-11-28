От года до двух лет могут занять новые суды за наследство Александра Градского (1949–2021) — такие прогнозы дал в беседе с NEWS.ru адвокат Шота Горгадзе. В судах он будет представлять интересы Даниила и Марии Градских — старших детей народного артиста России, со дня смерти которого сегодня, 28 ноября, исполнилось два года. Подробности — в материале NEWS.ru.
Какие отношения были у вдовы Градского с его старшими детьми
В течение двух лет после смерти Александра Градского его родные не давали никаких интервью о нем. Но буквально накануне дня памяти старшие дети Даниил и Мария Градские выступили в программе Андрея Малахова на телеканале «Россия». Они рассказали о своих сложных отношениях с вдовой отца Мариной Коташенко. По словам Даниила Градского, еще при жизни папы мачеха фактически игнорировала его и сестру.
«С самого начала (Марина) выстроила такую форму общения, где она нас просто игнорировала. И мы в какой-то момент стали демонстративно с ней здороваться: „Здравствуй, Марина... Прощай“. И в принципе, на этом общение завершалось», — рассказал Градский.
Он также подчеркнул, что не акцентировал внимание отца на этих сложностях, так как не хотел его огорчать. Аналогичной точки зрения придерживалась и дочь мэтра Мария: невмешательства в личную жизнь отца.
Почему Градский поспешно женился незадолго до смерти
Даниил Градский напомнил, что его отец познакомился с Мариной на улице — подошел к понравившейся ему девушке и попросил номер телефона. Об этом неоднократно рассказывал при жизни в интервью и сам мэтр. В тот момент он уже был разведен с предыдущей женой Ольгой — матерью Даниила и Марии, брак с которой продолжался почти 20 лет.
Марина родила мэтру двоих сыновей. Однако официальные отношения были оформлены лишь незадолго до смерти артиста. Даниил Градский считает, что его отец мог оформить брак неосознанно, в силу развивавшейся болезни — инсульта левого полушария головного мозга — и под давлением Марины.
«На Марине он (Александр Градский) жениться не хотел и много лет об этом говорил. Когда он подписался на этот брак за месяц до смерти, я сильно сомневаюсь, что он по-настоящему осознавал, что он делает», — предположил Даниил Градский.
Он также рассказал о том, что последние годы отец фактически жил в своей творческой мастерской в Козихинском переулке в центре Москвы. Марина с младшими сыновьями осталась в загородном доме. По словам Даниила Градского, общение между певцом и его гражданской супругой было минимальным. Как добавил сын Александра, во время болезни отца за ним ухаживала не Марина, а нанятая сиделка. Когда артист уже был госпитализирован и врачи попросили Даниила привезти материалы всех обследований здоровья Градского (больничные выписки находились дома), Марина не позволила этого сделать.
«Я два часа стучался в дверь квартиры, чтобы забрать исследования. Но Марина не пускала», — рассказал Даниил Градский.
Он отметил, что сиделка отца прислала ему СМС-сообщение, в котором говорилось: Марина стала законной женой артиста несколько дней назад и теперь «она хозяйка».
Почему на могиле Градского до сих пор нет памятника
Единственная дочь Александра Градского Мария в рамках шоу Андрея Малахова вспоминала о том, что перед похоронами отца просила вдову передать его фотоархив. Старшие дети хотели демонстрировать снимки творческой жизни Градского во время прощания с ним на сцене театра «Градский Холл». По словам Марии, Марина отказалась. Дочь убеждена, что «это было очень жестоко с ее стороны». Старших детей мэтра возмущает также отсутствие памятника на могиле отца.
По закону ответственной за захоронение Градского является последняя супруга. И от нее зависит, «когда будет установлен мемориал и как будет выглядеть», говорит Даниил Градский, подчеркивая свое бессилие перед этой ситуацией. В обход закона это сделать нельзя.
Мать Даниила и Марии Ольга подчеркнула, что после смерти Градского суды о разделе его наследства длились полтора года. В результате старшим детям достался «один разрушенный дом». Всем остальным теперь владеет Марина. По словам Ольги, ей хотелось бы «отвоевать хотя бы мастерскую Градского», чтобы переоборудовать помещение в музей-студию.
«Хотелось бы, чтобы сюда приходили молодые люди, могли записывать песни — чтобы [пространство артиста] продолжало жить. Если мы потеряем это место, то оно, к сожалению, будет разрушено, тут у меня даже никаких сомнений нет», — считает предпоследняя жена наставника шоу «Голос».
Даниил Градский напомнил также об ограблениях, которым подвергся дом отца после его смерти. Сын мэтра назвал эти происшествия «странными».
«Первое (ограбление) происходит за день до начала описи имущества, которое подразумевало вскрытие сейфов. А второе — сразу после того, как я подаю на законные гражданские права. И каждый раз такие „случайные“ совпадения», — отметил он.
Он пояснил также, что Марина с младшими детьми проживает все это время в этом загородном доме Градского.
Что говорит адвокат вдовы Градского о судах с его детьми
Адвокат Марины Градской Лариса Широкова в беседе с NEWS.ru отметила, что они вместе с доверительницей «смотрели телевизионные эфиры». В ближайшее время они готовят свой ответ в публичном и в юридическом поле. По словам юриста, им есть что сказать.
«Ситуация ровно обратная той, что была показана зрителям в рамках телевизионного шоу. Непонятно, где находились старшие дети Градского, когда их отец тяжело болел». Также есть вопросы к сиделке, которая дает показания в рамках уголовного дела одни, а в передаче говорит иное«, — подчеркнула Широкова.
Прозвучавшие в программе обвинения в адрес Марины Коташенко (Градской) ее адвокат назвала «смелыми, но легко опровергаемыми».
«В том числе касаемо памятника. Почему его нет, у кого на это отсутствуют средства? Какой монумент был предложен Мариной и почему его так и не установили, чья это вина?» — говорит правозащитница.
Широкова заверила, что после дня памяти Александра Градского ее доверительница будет защищать свое имя, в том числе в публичном поле.
Какая позиция у адвоката детей Градского
Адвокат Даниила и Марии Градских Шота Горгадзе в беседе с NEWS.ru подчеркнул, что «нужно еще немного времени» для того, чтобы согласовать со своими доверителями план последующих действий. После чего он сможет озвучить некоторые моменты публично.
«Есть нюансы, о которых я буду говорить только в следственных органах. Но поверьте, в этой истории есть чему удивиться», — заявил Горгадзе.
Как считает юрист, в случае с установкой памятника на могиле Градского «все личные амбиции обязаны уйти на второй план» и монумент «всенародно любимому артисту должен быть установлен в самое ближайшее время». Адвокат выразил сожаление, что их оппоненты не спешат с этим.
Ранее в рамках телепрограммы Горгадзе отметил необходимость поднять вопрос о признании брака Александра Градского с последней супругой фиктивным, «даже несмотря на общих детей», и признать вдову недостойным наследником в судебном порядке. По словам адвоката детей артиста, он будет помогать своим клиентам «до конца и этот конец должен быть и будет победным для нас». Горгадзе добавил, что все эти судебные тяжбы займут не меньше года.
В тексте использованы материалы: программы Андрея Малахова на телеканале «Россия» — «Дети Александра Градского: нашу семью ограбили» и «Исповедь сиделки Александра Градского»
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