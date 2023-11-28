Два года без Градского: почему на его могиле нет памятника и кто виноват

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Могила Александра Градского

От года до двух лет могут занять новые суды за наследство Александра Градского (1949–2021) — такие прогнозы дал в беседе с NEWS.ru адвокат Шота Горгадзе. В судах он будет представлять интересы Даниила и Марии Градских — старших детей народного артиста России, со дня смерти которого сегодня, 28 ноября, исполнилось два года. Подробности — в материале NEWS.ru.

Какие отношения были у вдовы Градского с его старшими детьми

В течение двух лет после смерти Александра Градского его родные не давали никаких интервью о нем. Но буквально накануне дня памяти старшие дети Даниил и Мария Градские выступили в программе Андрея Малахова на телеканале «Россия». Они рассказали о своих сложных отношениях с вдовой отца Мариной Коташенко. По словам Даниила Градского, еще при жизни папы мачеха фактически игнорировала его и сестру.

«С самого начала (Марина) выстроила такую форму общения, где она нас просто игнорировала. И мы в какой-то момент стали демонстративно с ней здороваться: „Здравствуй, Марина... Прощай“. И в принципе, на этом общение завершалось», — рассказал Градский.

Он также подчеркнул, что не акцентировал внимание отца на этих сложностях, так как не хотел его огорчать. Аналогичной точки зрения придерживалась и дочь мэтра Мария: невмешательства в личную жизнь отца.

Почему Градский поспешно женился незадолго до смерти

Даниил Градский напомнил, что его отец познакомился с Мариной на улице — подошел к понравившейся ему девушке и попросил номер телефона. Об этом неоднократно рассказывал при жизни в интервью и сам мэтр. В тот момент он уже был разведен с предыдущей женой Ольгой — матерью Даниила и Марии, брак с которой продолжался почти 20 лет.

Марина родила мэтру двоих сыновей. Однако официальные отношения были оформлены лишь незадолго до смерти артиста. Даниил Градский считает, что его отец мог оформить брак неосознанно, в силу развивавшейся болезни — инсульта левого полушария головного мозга — и под давлением Марины.

«На Марине он (Александр Градский) жениться не хотел и много лет об этом говорил. Когда он подписался на этот брак за месяц до смерти, я сильно сомневаюсь, что он по-настоящему осознавал, что он делает», — предположил Даниил Градский.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Александр Градский и Марина Коташенко

Он также рассказал о том, что последние годы отец фактически жил в своей творческой мастерской в Козихинском переулке в центре Москвы. Марина с младшими сыновьями осталась в загородном доме. По словам Даниила Градского, общение между певцом и его гражданской супругой было минимальным. Как добавил сын Александра, во время болезни отца за ним ухаживала не Марина, а нанятая сиделка. Когда артист уже был госпитализирован и врачи попросили Даниила привезти материалы всех обследований здоровья Градского (больничные выписки находились дома), Марина не позволила этого сделать.

«Я два часа стучался в дверь квартиры, чтобы забрать исследования. Но Марина не пускала», — рассказал Даниил Градский.

Он отметил, что сиделка отца прислала ему СМС-сообщение, в котором говорилось: Марина стала законной женой артиста несколько дней назад и теперь «она хозяйка».

Почему на могиле Градского до сих пор нет памятника

Единственная дочь Александра Градского Мария в рамках шоу Андрея Малахова вспоминала о том, что перед похоронами отца просила вдову передать его фотоархив. Старшие дети хотели демонстрировать снимки творческой жизни Градского во время прощания с ним на сцене театра «Градский Холл». По словам Марии, Марина отказалась. Дочь убеждена, что «это было очень жестоко с ее стороны». Старших детей мэтра возмущает также отсутствие памятника на могиле отца.

По закону ответственной за захоронение Градского является последняя супруга. И от нее зависит, «когда будет установлен мемориал и как будет выглядеть», говорит Даниил Градский, подчеркивая свое бессилие перед этой ситуацией. В обход закона это сделать нельзя.

Мать Даниила и Марии Ольга подчеркнула, что после смерти Градского суды о разделе его наследства длились полтора года. В результате старшим детям достался «один разрушенный дом». Всем остальным теперь владеет Марина. По словам Ольги, ей хотелось бы «отвоевать хотя бы мастерскую Градского», чтобы переоборудовать помещение в музей-студию.

«Хотелось бы, чтобы сюда приходили молодые люди, могли записывать песни — чтобы [пространство артиста] продолжало жить. Если мы потеряем это место, то оно, к сожалению, будет разрушено, тут у меня даже никаких сомнений нет», — считает предпоследняя жена наставника шоу «Голос».

Даниил Градский напомнил также об ограблениях, которым подвергся дом отца после его смерти. Сын мэтра назвал эти происшествия «странными».

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Могила Александра Градского

«Первое (ограбление) происходит за день до начала описи имущества, которое подразумевало вскрытие сейфов. А второе — сразу после того, как я подаю на законные гражданские права. И каждый раз такие „случайные“ совпадения», — отметил он.

Он пояснил также, что Марина с младшими детьми проживает все это время в этом загородном доме Градского.

Что говорит адвокат вдовы Градского о судах с его детьми

Адвокат Марины Градской Лариса Широкова в беседе с NEWS.ru отметила, что они вместе с доверительницей «смотрели телевизионные эфиры». В ближайшее время они готовят свой ответ в публичном и в юридическом поле. По словам юриста, им есть что сказать.

«Ситуация ровно обратная той, что была показана зрителям в рамках телевизионного шоу. Непонятно, где находились старшие дети Градского, когда их отец тяжело болел». Также есть вопросы к сиделке, которая дает показания в рамках уголовного дела одни, а в передаче говорит иное«, — подчеркнула Широкова.

Прозвучавшие в программе обвинения в адрес Марины Коташенко (Градской) ее адвокат назвала «смелыми, но легко опровергаемыми».

«В том числе касаемо памятника. Почему его нет, у кого на это отсутствуют средства? Какой монумент был предложен Мариной и почему его так и не установили, чья это вина?» — говорит правозащитница.

Широкова заверила, что после дня памяти Александра Градского ее доверительница будет защищать свое имя, в том числе в публичном поле.

Какая позиция у адвоката детей Градского

Адвокат Даниила и Марии Градских Шота Горгадзе в беседе с NEWS.ru подчеркнул, что «нужно еще немного времени» для того, чтобы согласовать со своими доверителями план последующих действий. После чего он сможет озвучить некоторые моменты публично.

«Есть нюансы, о которых я буду говорить только в следственных органах. Но поверьте, в этой истории есть чему удивиться», — заявил Горгадзе.

Как считает юрист, в случае с установкой памятника на могиле Градского «все личные амбиции обязаны уйти на второй план» и монумент «всенародно любимому артисту должен быть установлен в самое ближайшее время». Адвокат выразил сожаление, что их оппоненты не спешат с этим.

Ранее в рамках телепрограммы Горгадзе отметил необходимость поднять вопрос о признании брака Александра Градского с последней супругой фиктивным, «даже несмотря на общих детей», и признать вдову недостойным наследником в судебном порядке. По словам адвоката детей артиста, он будет помогать своим клиентам «до конца и этот конец должен быть и будет победным для нас». Горгадзе добавил, что все эти судебные тяжбы займут не меньше года.

В тексте использованы материалы: программы Андрея Малахова на телеканале «Россия» — «Дети Александра Градского: нашу семью ограбили» и «Исповедь сиделки Александра Градского»

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