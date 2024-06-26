«Два берега», жена-цыганка, роли злодеев: как живет Виталий Хаев

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Виталий Хаев

На Первом канале стартовал сериал «Два берега», одну из главных ролей в котором сыграл Виталий Хаев. Что известно о биографии артиста и его личной жизни?

Как прославился Виталий Хаев

Хаев родился 1 июня 1965 года в подмосковных Мытищах. Родители не были связаны с творчеством: отец — инженер, мать — чертежница. Детство Хаева проходило в частном доме с удобствами на улице, однако ребенок стремился покорять океаны.

«Горсть малины с куста в одну руку, крыжовника в другую — и в рот по очереди. У соседа была свинья. Проходя мимо, по носу ей — щелк! И все развлечения. <...> Еще мог после дождя по щиколотку стоять в воде и смотреть, как текут ручейки: бросал туда всякие веточки, запускал бумажные кораблики и фантазировал, как они доплывают до моря. <...> Домой прибегал по уши мокрым и постоянно болел ангиной. Такова расплата за мечту об океанах», — вспоминал артист в интервью «7 дней».

В юности Хаев увлекся дзюдо и даже стал мастером спорта. После школы он решил строить карьеру военного. Сначала Хаев попытался поступить в мореходку, но не справился с экзаменами. Отказываться от мечты о море Хаев не стал и поступил на службу в ВМФ. Три года молодой человек трудился водолазом в разведке на Балтийском море.

В армии Хаев увлекся самодеятельностью, поэтому после демобилизации устроился в Москонцерт. Затем молодой человек окончил театральное училище имени Б. В. Щукина. По окончании курса Хаева приняли в труппу театра имени К. С. Станиславского.

Карьеру в кино он начал в возрасте 35 лет. В 2001 году Хаев дебютировал в ленте «Место на Земле», воплотив образ создателя коммуны хиппи. Чаще всего актер играет роли злодеев. Одной из них стало амплуа маньяка Шутника в сериале «Каменская-3».

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Виталий Хаев (справа), сцена из спектакля «Фигаро. События одного дня»

Зрителям Хаев полюбился после роли капитана милиции в комедии Кирилла Серебренникова «Изображая жертву». Признание актер получил и со стороны критиков — его выдвигали на премию «Ника» за лучшую мужскую роль.

В 2020 году Хаев ушел из Театра Наций. После этого артист полностью посвятил себя работе в кино. Сейчас за плечами Хаева более 120 работ.

В 2024 году на экраны вышли «Тополиный пух», «Мой любимый чемпион» и «Цирк». На стадии производства находятся картины «Товарищ майор», «Праздники-2», «Огниво» и «Крепостные», в которых также сыграл Хаев.

О чем сериал «Два берега» с Хаевым

Сериал «Два берега» — 16-серийная семейная сага, фоном для которой служат исторические события, начавшиеся в годы репрессий 1930-х и продолжавшиеся до «оттепели» и перестройки. В центре сюжета — две враждующие семьи, живущие на разных берегах реки, протекающей через уральское село.

Хаев сыграл в сериале главу состоятельной семьи Сколчиных Платона. Его экранная дочь Варя влюбилась в молодого человека из бедной семьи Ермаковых Мишу.

«Вражда не препятствие для любви: Миша Ермаков и Варя Сколчина полюбили друг друга, и судьбы потомков этих двух родов сплелись. На протяжении полувека страданий, вражды и войн каждый из них надеялся на то, что именно ему повезет обрести долгожданное и выстраданное счастье», — говорится в описании картины.

Фото: Первый канал Виталий Хаев, кадр из сериала «Два берега»

Что известно о личной жизни Хаева

Первой женой актера была цыганка Жанна. Пара познакомилась благодаря работе в ансамбле Вишневского. Брак быстро распался, однако возлюбленные расстались на дружеской ноте. Пока оформлялись бумаги о разводе, бывшие супруги кружились в вальсе.

«Легко сошлись и так же легко разошлись: чего страдать, когда вся жизнь впереди? Я к тому времени поступил в Щукинское — решил попробовать, и меня взяли», — делился артист.

Со второй супругой Хаев сблизился во время службы в театре Владимира Клименко. Избранницей стала девушка по имени Инна.

«На нашей с Инной свадьбе весь театр присутствовал. Правда, актерская карьера у нее на этом завершилась: вскоре родился Владислав, потом Георгий, и жена занялась домом, детьми. А со временем получила вторую профессию — педагога», — рассказывал артист.

Супруги долгое время снимали квартиру в Москве, однако старшему сыну не нравилась школа, и семья приняла решение перебраться в Обнинск Калужской области. Там в одной из лучших гимназий теща Хаева работала завучем, куда и пристроили Владислава.

Брак разрушила занятость артиста в Москве. Хотя он и старался проводить все свободные дни с семьей, внимания ни детям, ни жене не хватало.

О третьем браке, который так и остался гражданским, Хаев не рассказывает. Правда, в 2018-м в интервью он упомянул, что вновь стал холостяком.

В сентябре 2023 года актер пришел на премьеру фильма «Праздники», в котором исполнил главную роль, с Даной Янкис. Журналисты сразу окрестили ее новой избранницей Хаева, но пара комментариев не дала.

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