«Думали, он еще поживет»: заслуженный архитектор высказался о Церетели Заслуженный архитектор Кошкин назвал неожиданной смерть Церетели

Заслуженный архитектор России, главный ученый секретарь Российской академии художеств Олег Кошкин заявил, что для многих в РАХ смерть ее главы Зураба Церетели стала неожиданностью, несмотря на возраст, передает корреспондент NEWS.ru. По его словам, в нем было очень много энергии и задора.

Он всегда очень четко знал, что нужно сделать. Это для нас была просто, как говорится, золотая монетка. Поэтому мы его все очень любили. И даже неожиданно так получилось — мы думали, еще поживет человек, потому что у него столько энергии, — рассказал Кошкин.

Архитектор вспоминает, что со скульптором было очень приятно не только общаться, но и работать. Когда Кошкин пришел в академию, Церетели очень хорошо к нему отнесся и помог пройти все этапы в ее руководстве. В итоге многие вопросы они часто решали совместно. Архитектор отметил, что покойный очень любил молодежь, и около 70% сотрудников академии являются молодыми людьми. По его словам, сейчас все находятся в смятении, так как заменить его просто некем.

Этот человек был просто неземной, — заключил Кошкин.

Ранее адвокат Юлия Вербицкая-Линник, дружившая с Зурабом Церетели, рассказала NEWS.ru, что Татьяна Кочемасова, которую СМИ называют гражданской женой покойного, убита горем. Она отметила, что, казалось, смысл ее жизни был в том, чтобы беречь скульптора.