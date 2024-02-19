Дуэт с SHAMAN, концерты в зоне СВО, «Лед-3»: как живет Валерий Кипелов

Фото: Сергей Мальгавко/РИА Новости

Валерий Кипелов

Знаменитому рок-музыканту Валерию Кипелову посоветовали выступить дуэтом с SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). Как живет первый вокалист группы «Ария», какой из его хитов прозвучал в фильме «Лед-3»?

Что известно о возможном дуэте Кипелова с SHAMAN

Музыкальный критик Евгений Бабичев в беседе с NEWS.ru заявил, что певцы Григорий Лепс, Олег Газманов, Филипп Киркоров, а также продюсер Максим Фадеев и рок-вокалисты Валерий Кипелов и Артур Беркут больше всего подходят для записи совместного трека с Ярославом Дроновым. По мнению эксперта, SHAMAN также пошло бы на пользу сотрудничество с Николаем Носковым, если бы не состояние здоровья последнего.

«Отличный дуэт с Дроновым получился бы у Лепса, Газманова. Не знаю, насколько история будет вязаться с Киркоровым, хотя он последнее время работает с молодыми и в разных стилях. Из рок-голосов: Кипелов, Беркут, Елфимов. Если бы был полноценно здоров Носков, то тоже было бы интересно послушать. Максим Фадеев», — считает Бабичев.

На настоящий момент Кипелов никак не отреагировал на мнение о том, что их дуэт с SHAMAN имел бы успех. Также рокер не выражал желания выступить с Дроновым.

Какая песня Кипелова звучит в «Лед-3»

14 февраля в российский прокат вышел фильм «Лед-3». Картина является прямым продолжением истории о фигуристке, получившей серьезную травму из-за ошибки партнера, и ее отношениях с простым хоккеистом, любовь которого помогает ей преодолеть себя.

Помимо полюбившихся зрителю персонажей, в ленте «Лед-3» звучат различные музыкальные хиты в новой обработке. В частности, герой Александра Петрова исполнил хит Кипелова «Я свободен». Эта композиция звучит в тот момент, когда персонаж Петрова навещает тренера своей дочери и разговаривает с ней по душам.

Хедлайнером какого фестиваля станет группа «Кипелов»

Культовая группа «Кипелов» станет вторым хедлайнером музыкального фестиваля «Воздух Карелии». Мероприятие пройдет 14–16 июня в самом центре Петрозаводска на территории гавани «Лахти», сообщается в официальной группе шоу в социальной сети «ВКонтакте».

«„Кипелов“ — второй хедлайнер „Воздуха Карелии“! Культовая группа с миллионной армией фанатов в России в последний раз выступала на нашем фестивале в Карелии 16 лет назад. Ее заждались не только жители Петрозаводска, но и гости „Воздуха Карелии“ из других городов!» — отмечается в соответствующей публикации.

Первым хедлайнером на фестивале будет легендарная группа «Кино».

Фото: Viktor Pogontsev/Russian Look/Global Look Press Валерий Кипелов

Чем сейчас занимается Кипелов

Рокер вместе с собственной группой «Кипелов» ездит с концертами по России и часто бывает в зоне спецоперации. В сентябре 2023 года музыкант выступил перед участниками СВО на одном из полигонов Южного военного округа в рамках культурно-художественной поддержки военнослужащих. Со сцены он рассказал, что был в Афганистане и в других горячих точках.

«Ребята, мы с вами, берегите себя, победа будет за нами. Мы в вас верим, вы — наша гордость, настоящие мужики, за которых нам никогда не стыдно», — сказал Кипелов.

Артист неоднократно выступал и в госпиталях перед ранеными военными. Чаще всего он исполняет известные хиты: «Тореро», «Потерянный рай», «Непокоренный» и «Беспечный ангел». За публичную поддержку спецоперации он был внесен в санкционный список Украины.

Кипелов живет в Москве. Он отмечал, что в 65 лет старается не работать «на износ» и благодаря щадящему графику умудряется сохранить здоровье и любовь к музыке.

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