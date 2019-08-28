https://static.news.ru/photo/4af71c36-c970-11e9-8ed1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Народный артист СССР Армен Джигарханян чувствует себя нормально и в скором времени собирается приехать в театр. Об этом рассказал его друг Артур Согомонян.

Он заверил, что поводов для беспокойства относительно здоровья актёра нет. Ему предстоит плановое посещение врачей. Если медики дадут «добро», Джигарханян на следующей неделе приедет в театр, сообщает РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что Джигарханян был госпитализирован из-за обострения давнего заболевания и прооперирован. Ему установили кардиостимулятор последнего поколения.