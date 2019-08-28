Народный артист СССР Армен Джигарханян чувствует себя нормально и в скором времени собирается приехать в театр. Об этом рассказал его друг Артур Согомонян.
Он заверил, что поводов для беспокойства относительно здоровья актёра нет. Ему предстоит плановое посещение врачей. Если медики дадут «добро», Джигарханян на следующей неделе приедет в театр, сообщает
Ранее News.ru писал, что Джигарханян был госпитализирован из-за обострения давнего заболевания и прооперирован. Ему установили кардиостимулятор последнего поколения.