Дрессировщика Михаила Багдасарова похоронили на Троекуровском кладбище

https://static.news.ru/photo/2b325a1c-b278-11eb-a8fb-96000091f725_660.jpg Михаил Багдасаров Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Народный артист РФ, дрессировщик хищников Михаил Багдасаров похоронен на Троекуровском кладбище, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росгосцирка. Он умер 3 мая на 76-м году жизни от бронхита, осложнённого бактериальной инфекцией.

Только что похоронили [Михаила Багдасарова], — заявила собеседница агентства.

Церемония прощания прошла в цирке на Цветном бульваре. Мероприятие посетили руководитель Росгосцирка Сергей Беляков, директор большого Московского цирка Эдгард Запашный, народный артист РФ Николай Павленко, а также певец Стас Костюшкин с супругой и многие другие.

Багдасаров стал работать в цирке униформистом в 16 лет, вместе с ним там трудились дрессировщики Маргарита Назарова и Константин Константиновский. Назарова включила Багдасарова в свою группу, где он обучался и работал в течение десяти лет, после чего, в 1973 году, он стал давать самостоятельные выступления. За большие заслуги в области искусства Багдасарову было присвоено почётное звание народного артиста России. Также он обладал званием «Заслуженный артист России». Его дети — Артур и Карина — известные укротители тигров.

Ранее сообщалось, что заслуженный артист России, режиссёр и актёр Театра Советской армии Виталий Стремовский скончался на 74-м году жизни. К его смерти привело заражение коронавирусной инфекцией.