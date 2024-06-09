Дресс-код для артистов: во что превратится российский шоу-бизнес

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В России заговорили о введении дресс-кода для деятелей культуры. Что об этом известно, во что может превратиться шоу-бизнес?

Почему в России могут ввести дресс-код для артистов

Депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова на фоне выступления певицы Ольги Бузовой в Уфе предложила ввести требования к стилю одежды артистов для публичных выступлений, которые не предполагают возрастных ограничений. Соответствующее обращение она направила министру культуры РФ Ольге Любимовой.

«Поскольку не все российские артисты осознают влияние собственного поведения и выступлений на широкую публику, прошу вас рассмотреть возможность введения для артистов эстрады обязательных требований к стилю одежды для публичных выступлений без возрастных ограничений для посетителей», — отметила Филатова.

Ранее стало известно, что сотрудники управления Следственного комитета РФ в Башкирии приступили к изучению жалоб пользователей социальных сетей на концертный костюм Ольги Бузовой. Певица появилась на сцене в Уфе в кожаном боди.

Сама Бузова заявила, что сцена является для нее частью жизни, она всегда тщательно готовится к выступлениям и шьет яркие и запоминающиеся наряды для каждого концерта. Кроме того, у фестиваля VK Fest есть возрастное ограничение, а вход на него платный. Если кто-то не хотел смотреть на выступление, то пропустить встречу можно было без проблем, добавила певица.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов отметил, что уже давно следовало ввести в России обязательный дресс-код для артистов на их выступлениях. По его мнению, звезды шоу-бизнеса не должны забывать о том, что они привлекают особое внимание общественности и влияют на мнения.

«Я не знаю, нужна ли здесь законодательная инициатива. Стоит посмотреть уже действующий свод законодательства. Мне кажется, в сфере ограничения детей от пагубного влияния существует довольно большая нормативная база. Мы, полагаю, сможем найти там подходящие формулировки. Сейчас речь идет скорее о правоприменении. Для меня также не совсем очевидно, что подобной проблемой должно и может заниматься Министерство культуры. Но проработать требования к одежде артистов, используемой на мероприятиях с участием детей и подростков, нужно. Сама идея правильная, и это давно следовало бы сделать», — сказал Шолохов.

Во что дресс-код может превратить российский шоу-бизнес

Принятие закона о дресс-коде для российских артистов может превратить отечественный шоу-бизнес в советскую эстраду, предупредил NEWS.ru музкритик Евгений Бабичев. По его словам, исполнители должны самостоятельно решать, что надеть.

«Если не подразумевает статус события, присутствие первых лиц, выступление на религиозном празднике, артист сам решает, что надеть. Иногда на одном концерте 10–15 образов меняют. Это все шоу. Иначе мы рискуем вернуться в СССР не в самом лучшем проявлении, когда менялись на сцене только лица — все в одинаковых костюмах стояли у микрофона», — добавил Бабичев.

Он предположил, что такие ограничения увеличат отставание российского шоу-бизнеса от зарубежного с 50 лет до 70–80 лет. Собеседник не исключил, что подобные реформы уничтожат конкуренцию и элемент шоу в индустрии.

«Давайте не будем называть это шоу-бизнесом. Назовем просто российской эстрадой без возможности выделяться, развиваться, без конкуренции, с одинаковым, не выходящим за рамки репертуаром. [Если] раньше отставание российского шоу-бизнеса от западного оценивали в 50 лет, то будет в 70–80 лет. Ну пожурили Бузову, но законы зачем принимать?» — подытожил Бабичев.

Известный стилист и телеведущий Влад Лисовец отметил, что данная инициатива напоминает постулаты времен СССР. Такая идея выглядит крайне странной для современности, подчеркнул он.

«На мой взгляд, это уже похоже на Советский Союз, когда кто-то все время пытается руководить внешним видом, запретами и так далее. Нормы для всех, нормы для артистов… В ХХI веке это как минимум странно», — уточнил Лисовец.

Стилист обратил внимание на то, что артист понимает аудиторию, для которой он выступает. Кроме того, развлекательный жанр допускает демонстрацию красивых частей тела. Лисовец предложил развивать внутреннюю культуру вместо введения запретов.

Кто из звезд одевается эпатажнее всего

Самое большое количество эпатажных образов, вызывающих вопросы у российских зрителей, было создано в 1990-е годы и начале нулевых, поделился мнением с NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. Но, как отметил эксперт, артисты продолжают удивлять публику своими образами и сейчас. В пример он привел таких исполнителей, как Филипп Киркоров и Лолита.

«Самое большое количество эпатажных образов, вызывающих вопросов, было создано в 90-е и начале нулевых, потом все успокоилось. Такое ощущение, что если долго людям запрещать, то когда дают отмашку — можно, то народ как с цепи срывается», — пояснил музкритик.

Одним из самых эпатажных выходов на сцену Бабичев назвал выступление Шуры на концерте «Шура детям» в 1998 году. Эксперт напомнил, что певец появился на публике в ночнушке и шубе, надетой поверх.

«Сейчас это трудно представить, но тогда было нормой. И ничего, что целевая аудитория была юная. Шуру трудно было представить в другом сценическом костюме. Если сейчас посмотреть, современными мерками, то это кощунство, четвертовать на месте. А тогда он не выбивался», — поделился он мнением.

Бабичев также вспомнил о выступлении выпускницы четвертого сезона «Фабрики звезд» Ангины (настоящее имя — Надежда Игошина), которая пришла на детскую программу или чарт с песней «Кому какое дело» в свободном комбинезоне без нижнего белья, и ее грудь «жила своей жизнью, ходила ходуном». Рекордсменом же по числу эпатажных образов в 1990-е Бабичев назвал Бориса Моисеева, который начал первым использовать религиозные атрибуты для выступлений на сцене.

«Он первый вышел в костюме католического священнослужителя, а-ля папа римский. Он в гробы ложился, любил, когда после выступления об этом говорят. Время было такое — свобода, в стране были проблемы похлеще, чем блузка Моисеева», — пошутил эксперт.

В числе последних эпатажных выходов Бабичев напомнил о номере Киркорова в Казахстане. Тогда король поп-сцены вышел на сцену в костюме телесного цвета с татуировками, отшутившись, что его концертную одежду якобы не привезли. Несмотря на шум, этот скандал Киркорову «вроде бы простили». А такая любительница эпатажа, как Лолита, выходила на сцену в откровенном облегающем костюме, надетом «на отнюдь не стройное тело».

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