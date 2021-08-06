Доставщик пиццы объяснил, почему избил актёра «Интернов»

Доставщик пиццы, избивший актёра российского сериала «Интерны» Ивана Рыжикова в центре Москвы, объяснил свой поступок в беседе с порталом 5-tv.ru. Курьер по имени Мунар отметил, конфликт разгорелся из-за того, что они с артистом не поделили дорогу, а именно, узкий проезд во дворе многоквартирного дома. После словесной перебранки они вышли из своих автомобилей, после чего Рыжиков якобы первым толкнул Мунара.

Потом он (Иван Рыжиков. — NEWS.ru) на меня шёл, я его толкнул, он упал. Я ему сказал, что не буду его бить, мне этого не надо, — подчеркнул Мунар.

Курьер также заявил, что артист потом встал и всё равно пошёл на него, доставщик пиццы уклонился, уронил его и несколько раз ударил, а потом отошёл в сторону. Молодой человек заверил, что не хотел потасовки, а только ответил на действия якобы напавшего на него мужчины. Кроме того, он не знал, перед ним известный актёр. После случившегося Мунар приехал на личном автомобиле в полицию и написал заявление о произошедшем.

Инцидент произошёл у многоэтажки на Волгоградском проспекте в Москве. Курьеру на Daewoo Matiz не понравилось, что артист затормозил у подъезда, чтобы высадить из своей машины приятельницу, и начал ему сигналить. Сам Рыжиков рассказал полицейским, что специально заехал на тротуар, чтобы Matiz смог спокойно проехать.

46-летний Рыжиков является заслуженным артистом РФ, играет на сцене Театра на Таганке и снимается в кино. Актёр известен по сериалам, среди которых кроме «Склифосовского» и «Балабола» также «Гражданин начальник», «Москва. Три вокзала», «Морозова-2», «Тайны госпожи Кирсановой», «Московские тайны» и другие.