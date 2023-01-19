Досталя назвали недооцененным аудиторией режиссером Чухрай назвал Досталя недооцененным аудиторией и критиками режиссером

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Николай Досталь

Николай Досталь был одним из самых талантливых и самых честных режиссеров российской кино, рассказал в беседе с NEWS.ru его коллега и друг детства, кинорежиссер Павел Чухрай. По словам собеседника, за все время своей работы Досталь не сделал ни одной конъюнктурной картины, всегда оставался скромным и никогда не говорил о своих наградах, полученных на разных фестивалях. Чухрай убежден, что кинокритики и российская аудитория недооценивала работы Досталя.

Он не сделал ни одной конъюнктурной картины, был скромен и никогда не говорил о своих наградах.<...> Я думаю, это был недооцененный режиссер нашей аудиторией и нашими критиками, хотя многие критики писали о нем хвалебные статьи, но тем не менее, — сказал собеседник.

О смерти Николя Досталя на 77-м году жизни 19 января сообщил Союз кинематографистов России. Причина смерти народного артиста России пока не известна.

Досталь известен зрителям по своим сериалам «Штрафбат» и «Гражданин начальник», а также фильмами «Маленький гигант большого секса» и «Монах и бес». Кинодеятель знаком россиянам по ролям в фильмах «До свидания, мальчики», «Ехали в трамвае Ильф и Петров» и «Человек на своем месте».

В январе этого года умерла советская и российская сценаристка, профессор Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК) Наталья Рязанцева. Ей было 84 года. Причина смерти не называется.