Домработница обчистила дочь актера Назарова на 4 млн рублей SHOT: домработница украла 4 млн рублей из квартиры дочери актера Назарова

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Арина Назарова

Домработница украла из квартиры дочери актера Дмитрия Назарова четыре миллиона рублей, сообщает Telegram-канал SHOT. Когда 23-летняя Арина Назарова вернулась домой, то наткнулась еще и на беспорядок и разбросанные по всей квартире средства для уборки.

По данным канала, актриса вызвала 41-летнюю уборщицу Татьяну в минувшую субботу. Женщина наводила у нее порядок в доме последние три года, а после случившегося просто перестала выходить на связь. Пострадавшая вызвала полицию. Сейчас подозреваемую разыскивают.

В сентябре сотрудница одной из московских клининговых компаний обчистила квартиру клиента в Большом Овчинниковском переулке. 50-летняя женщина выкрала женские часы Cartier и Audemars, а также двое часов Rolex общей стоимостью 7,8 млн рублей. Помимо этого, из копилки исчезло более полумиллиона рублей наличными. Подозреваемую задержали через пару недель, она во всем призналась.

Ранее ограблению подверглась квартира актрисы Юлии Рутберг на Смоленской-Сенной площади. Вор взломал замок, забрал почти 2,5 млн рублей, €7 тыс. и драгоценности. По подозрению в преступлении задержан 36-летний гражданин Узбекистана. Его личность установили по камерам видеонаблюдения.