Гергиев в СТД, запрет «Пацана», финский дом Шукшиной: что будет дальше

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Новые претензии депутата и продюсера к многосерийному фильму «Слово пацана», тяготы с недвижимостью у актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, новые должности Валерия Гергиева — эти новости активно обсуждают в СМИ и соцсетях. Подробности и последствия главных новостей дня — в обзоре NEWS.ru.

За что снова просят запретить сериал «Слово пацана»?

Очередные публичные личности просят оказать давление на производителей сериала «Слово пацана». Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина попросила Следственный комитет и Роскомнадзор проверить картину на пропаганду опасного образа жизни для подростков. При этом она сослалась на фейковый вброс о том, что подражание сериальным разборкам стало причиной смерти подростка в российском регионе. Под горячую руку также попал сериал «Пищеблок».

В документе на имя главы РКН Андрея Липова Останина обосновывает свою позицию тем, что 2024 год был объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом семьи, а вышеперечисленные проекты могут пропагандировать опасный для подростков образ жизни.

«В преддверии объявленного президентом Российской Федерации Годом семьи 2024 года данный факт вызывает возмущение, в связи с чем прошу вас, уважаемый Андрей Юрьевич, провести проверку двух сериалов — „Слово пацана“ и „Пищеблок“ — на предмет пропаганды и распространения в них запрещенной информации, способной причинить вред подрастающему поколению, включая вред жизни и здоровью детей, а также всему российскому обществу», — отмечается в обращении.

Фото: Пресс-служба WINK Кадр из сериала «Слово пацана»

Реакция на российский сериал дошла до стран СНГ. Министерство науки и высшего образования Казахстана изучает феномен этого медиапродукта. Глава ведомства Саясат Нурбек заявил, что сериал не смотрел, любые проявления насилия осуждает, но при этом не намерен делать преждевременных выводов.

«Мы против всякого рода насилия, поэтому, конечно, должна быть нулевая терпимость, но касаемо данного вопроса идет изучение. Как вам известно, насколько я осведомлен, даже страна-производитель уже рассматривает этот вопрос у себя в стране», — заявил Бейсембаев.

Главред RT Маргарита Симоньян призналась, что узнала о популярном сериале только из-за шумихи вокруг него. Она не исключает, что из-за продолжающихся скандалов может даже решится посмотреть многосерийный фильм.

«Я узнала про сериал «Слово пацана» потому, что его призвали запретить. Если продолжат так же активно обсуждать, запрещать его или не запрещать, придется его даже посмотреть, пожалуй», — написала Симоньян в соцсетях.

Кроме моральной паники рядом с фильмом возникают и скандалы в плоскости авторского права. Продюсер Андрей Разин обратился в прокуратуру из-за песен лидера «Ласкового мая» Юрия Шатунова, прозвучавших в сериале «Слово пацана». Продюсер обратился в прокуратуру Москвы с требованием привлечь вдову Шатунова Светлану, директора певца Аркадия Кудряшева и Лидию Григорян к уголовной ответственности. Разин опубликовал видео на своем YouTube-канале, в котором обвинил вышеперечисленных лиц в краже интеллектуальной собственности.

«Почитайте решение высшего суда по интеллектуальным правам при Верховном суде Российской Федерации, который подтвердил в 2021 году, на сегодняшний день никто это не отменил, поверьте мне, на территории России, а также на территории всего мира я являюсь единственным лицом, которое является и автором песен, и правообладетелем всех фонограмм, и правообладателем группы „Ласковый май“, и всех музыкальных произведений», — заявил продюсер.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Андрей Разин

Он добавил, что Шатунова, Кудряшев и Григорян дали согласие на использование композиций в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» в обход него. Разин пообещал, что из-за «юридического нюанса» на «прекрасную картину» «полетят страйки». При этом он подчеркнул, что создателей сериала «подставили».

Лента снята на основе книги Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х». В сериале рассказывается о так называемом казанском феномене — под этим понятием подразумеваются существовавшие в Казани и других городах в конце 80-х годов банды советских подростков. Молодые люди объединялись по принципу проживания в том или ином районе или дворе и устраивали массовые драки за территории, а также имели связь с криминальным миром. На уличном жаргоне это называлось «делить асфальт».

В центре сюжета — 14-летний школьник Андрей Васильев, который вступает в одну из молодежных уличных группировок, чтобы получить защиту. Он получает прозвище Пальто. Параллельно рассказывается об иерархии в криминальной среде, взаимоотношениях банд друг с другом и правоохранительными органами.

Основные роли в сериале исполнили Иван Янковский, Рузиль Минекаев, Леон Кемстач, Анна Пересильд, Сергей Бурунов, Елизавета Базыкина, Юлия Александрова, Анастасия Красовская, Антон Васильев и другие.

Что происходит с домом Федосеевой-Шукшиной в Финляндии?

85-летняя народная артистка РФ Лидия Федосеева-Шукшина рассказала, что имеет в финском городе Пункахарью квартиру, но не может попасть туда из-за закрытия границ. Покупала она недвижимость в европейской стране 10 лет назад. Также артистка посетовала на то, что после отключения России от системы SWIFT она не имеет возможности оплачивать коммунальные услуги, а долг за это время накопился уже приличный.

Она отметила, что в доме, где у нее имеется квартира, больше половины жильцов были русскими. Например, среди них была заслуженная артистка России Елена Кондулайнен, народный артист России Александр Пашутин и некоторые другие российские медийные фигуры. По ее словам, недвижимость в Финляндии тогда стоила недорого, а отношения с РФ были партнерскими.

Фото: Личный архив Дом Лидии Федосеевой-Шукшиной

«Чудовищность ситуации с моей финской квартирой состоит еще и в том, что ударили морозы, и в любой момент в доме могут взорваться трубы — пойдет плесень, деформация пола, мебели, все будет испорчено. Продать квартиру в нашей ситуации невозможно, и мебель не продать, никому они не нужны, и даже за €100 никто не возьмет ни квартиру, ни мебель», — рассказывает актриса.

Вдобавок СМИ распространили новость о том, что и в России актриса столкнулась с жилищными трудностями. Заявление ее младшей дочери о том, что 85-летняя артистка переехала вместе с родственниками в Москву, преподнесли как выселение за МКАД. Переезд из Старой Москвы в ТиНАО связан с тем, что актрисе нужно находится под постоянным наблюдением родных из-за перенесенного инсульта.

«Беспардонные людишки, я не жалкая старушка. Я чувствую себя молодо и уверенно. Я безмерно благодарна своей дочери Ольге, которая вот уже пятый год так заботится обо мне, не щадя своих сил и здоровья. Два месяца назад она перенесла тяжелейшую операцию на позвоночнике. Поэтому мы приняли такое решение — переехать в Новую Москву. Потому как для моего заболевания требуется тщательное наблюдение круглосуточно», — заявила Федосеева-Шукшина в видеообращении, опубликованном в Сети.

Какую должность Гергиев получил после того, как стал директором Большого театра?

Директор Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев избран в секретариат Союза театральных деятелей (СТД) России.

Также в состав секретариата вошли еще 33 человека, среди которых ректор ГИТИСа Григорий Заславский и художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков. Новым председателем СТД стал народный артист РФ худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков.

На должность председателя Союза театральных деятелей изначально претендовали пять кандидатов, однако четверо из них взяли самоотвод. В результате Машков стал безальтернативным претендентом. Ранее пост главы СТД в течение 27 лет занимал Александр Калягин.

За три дня до этого Гергиева назначили на должность генерального директора Большого театра в Москве. А первые слухи об этом появились еще 16 ноября. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.Дирижер сменил на этой должности Владимира Урина, который покинул пост по собственному желанию. в этой должности Гергиев пробудет пять лет. Вместе с тем Гергиев продолжает оставаться художественным руководителем Мариинского театра в Санкт-Петербурге.

В 2012 и 2018 годах Гергиев выступал доверенным лицом Путина на выборах и участвовал в его агитации. В 2017 году он вошёл в «Общественный совет при СК России». Из-за поддержки политики Кремля он столкнулся с отменой концертов, в частности, в Германии. После начала СВО Гергиева отстранили от должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра. Поводом стало отсутствие высказывания с осуждением спецоперации. Аналогичного требовала от него миланская «Ла Скала», где Гергиев ставил оперу «Пиковая дама» Петра Чайковского, но заявления также не последовало.

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