Лариса Долина на pre-party Русской музыкальной премии RU.TV
15 мая состоялась pre-party Русской музыкальной премии телеканала RU.TV, которую вручат 22 мая во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Организаторы обещают, что церемония превратится в настоящий мюзикл под названием «О музыке и о любви». Ее ведущими станут влюбленные Иван Чуйков и Агата Муцениеце.
«Будут участвовать десятки артистов. Но каждый из исполнителей сыграет свою роль, станет частью истории любви. Это будет круто!» — отметил на pre-party генеральный продюсер телеканала RU.TV Михаил Богомолов.
На вечеринке Дмитрий Маликов играл на рояле и исполнял собственные хиты. Гостями мероприятия стали Клава Кока, Akmal, Николай Басков, Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Лариса Долина, Мот, Mia Boyka, Юлия Михальчик, Мари Краймбрери и многие другие.
Звезды охотно общались с журналистами. Как отметил Лепс в разговоре с NEWS.ru, он не одобряет тенденцию, что многие российские знаменитости отправляют детей учиться за границу. Однако, по словам певца, ему пришлось смириться с решением семьи и разрешить дочерям образование за рубежом.
«Я не одинок, существует еще семья, супруга, хоть мы официально не являемся мужем и женой. Ну так получилось. Не вижу ничего страшного, хотя до сих пор против обучений за границей», — объяснил Лепс.
Дима Билан признался NEWS.ru, что устает от постоянного пристального внимания к себе. «Мне очень важны моменты, когда уединяешься, когда нет дополнительных глаз, когда рассчитываешь только на себя», — отметил певец.
Кто из звезд посетил pre-party премии RU.TV — в фотогалерее NEWS.ru.
Фото: Пресс-служба РМГ
Агата Муцениеце и Иван Чуйков на pre-party Русской музыкальной премии RU.TV
Фото: Пресс-служба РМГ
Агата Муцениеце и Иван Чуйков на pre-party Русской музыкальной премии RU.TV
Фото: Пресс-служба РМГ
Агата Муцениеце на pre-party Русской музыкальной премии RU.TV
Фото: Пресс-служба РМГ
Агата Муцениеце на pre-party Русской музыкальной премии RU.TV
Фото: Пресс-служба РМГ
Натан на pre-party Русской музыкальной премии RU.TV
Фото: Пресс-служба РМГ
Натан на pre-party Русской музыкальной премии RU.TV
Фото: Пресс-служба РМГ
Сергей Зверев на pre-party Русской музыкальной премии RU.TV
Фото: Пресс-служба РМГ
Сергей Зверев на pre-party Русской музыкальной премии RU.TV
Фото: Пресс-служба РМГ
Дмитрий Колдун на pre-party Русской музыкальной премии RU.TV
Фото: Пресс-служба РМГ
Дмитрий Колдун на pre-party Русской музыкальной премии RU.TV
Фото: Пресс-служба РМГ
Владимир Киселёв на pre-party Русской музыкальной премии RU.TV
Фото: Пресс-служба РМГ
Владимир Киселёв на pre-party Русской музыкальной премии RU.TV
Фото: Пресс-служба РМГ
Юлия Савичева на pre-party Русской музыкальной премии RU.TV
Фото: Пресс-служба РМГ
Юлия Савичева на pre-party Русской музыкальной премии RU.TV
Фото: Пресс-служба РМГ
Яна Рудковская на pre-party Русской музыкальной премии RU.TV
Фото: Пресс-служба РМГ
Яна Рудковская на pre-party Русской музыкальной премии RU.TV
Фото: Пресс-служба РМГ
Анна Седокова и Николай Басков на pre-party Русской музыкальной премии RU.TV
Фото: Пресс-служба РМГ
Анна Седокова и Николай Басков на pre-party Русской музыкальной премии RU.TV
Фото: Пресс-служба РМГ
Григорий Лепс на pre-party Русской музыкальной премии RU.TV
Фото: Пресс-служба РМГ
Григорий Лепс на pre-party Русской музыкальной премии RU.TV
Фото: Пресс-служба РМГ
Дима Билан на pre-party Русской музыкальной премии RU.TV
Фото: Пресс-служба РМГ
Дима Билан на pre-party Русской музыкальной премии RU.TV
Фото: Пресс-служба РМГ
Клава Кока на pre-party Русской музыкальной премии RU.TV
Фото: Пресс-служба РМГ
Клава Кока на pre-party Русской музыкальной премии RU.TV
Фото: Пресс-служба РМГ
Юлианна Караулова
Фото: Пресс-служба РМГ
Юлианна Караулова
Фото: Пресс-служба РМГ
Агата Муцениеце и Наталья Подольская на pre-party Русской музыкальной премии RU.TV
Фото: Пресс-служба РМГ
Агата Муцениеце и Наталья Подольская на pre-party Русской музыкальной премии RU.TV
Фото: Пресс-служба РМГ
Юрий и Владимир Киселевы на pre-party Русской музыкальной премии RU.TV
Фото: Пресс-служба РМГ
Юрий и Владимир Киселевы на pre-party Русской музыкальной премии RU.TV
Фото: Пресс-служба РМГ
Сергей Лазарев на pre-party Русской музыкальной премии RU.TV
Фото: Пресс-служба РМГ
Сергей Лазарев на pre-party Русской музыкальной премии RU.TV
Фото: Пресс-служба РМГ
Дмитрий Маликов на pre-party Русской музыкальной премии RU.TV
Фото: Пресс-служба РМГ
Дмитрий Маликов на pre-party Русской музыкальной премии RU.TV
Фото: Пресс-служба РМГ
Анна Седокова на pre-party Русской музыкальной премии RU.TV
Фото: Пресс-служба РМГ
Анна Седокова на pre-party Русской музыкальной премии RU.TV
Фото: Пресс-служба РМГ
Мот на pre-party Русской музыкальной премии RU.TV
Фото: Пресс-служба РМГ
Мот на pre-party Русской музыкальной премии RU.TV
Фото: Пресс-служба РМГ
Дима Билан на pre-party Русской музыкальной премии RU.TV
Фото: Пресс-служба РМГ
Дима Билан на pre-party Русской музыкальной премии RU.TV
Фото: Пресс-служба РМГ
Лариса Долина на pre-party Русской музыкальной премии RU.TV
Фото: Пресс-служба РМГ
Лариса Долина на pre-party Русской музыкальной премии RU.TV
Фото: Пресс-служба РМГ
Владимир Пресняков и Наталья Подольская на pre-party Русской музыкальной премии RU.TV
Фото: Пресс-служба РМГ
Владимир Пресняков и Наталья Подольская на pre-party Русской музыкальной премии RU.TV