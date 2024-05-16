Долина спрятала фигуру, Муцениеце оголила живот: фото с вечеринки RU.TV

Фото: Пресс-служба РМГ

Лариса Долина на pre-party Русской музыкальной премии RU.TV

15 мая состоялась pre-party Русской музыкальной премии телеканала RU.TV, которую вручат 22 мая во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Организаторы обещают, что церемония превратится в настоящий мюзикл под названием «О музыке и о любви». Ее ведущими станут влюбленные Иван Чуйков и Агата Муцениеце.

«Будут участвовать десятки артистов. Но каждый из исполнителей сыграет свою роль, станет частью истории любви. Это будет круто!» — отметил на pre-party генеральный продюсер телеканала RU.TV Михаил Богомолов.

На вечеринке Дмитрий Маликов играл на рояле и исполнял собственные хиты. Гостями мероприятия стали Клава Кока, Akmal, Николай Басков, Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Лариса Долина, Мот, Mia Boyka, Юлия Михальчик, Мари Краймбрери и многие другие.

Звезды охотно общались с журналистами. Как отметил Лепс в разговоре с NEWS.ru, он не одобряет тенденцию, что многие российские знаменитости отправляют детей учиться за границу. Однако, по словам певца, ему пришлось смириться с решением семьи и разрешить дочерям образование за рубежом.

«Я не одинок, существует еще семья, супруга, хоть мы официально не являемся мужем и женой. Ну так получилось. Не вижу ничего страшного, хотя до сих пор против обучений за границей», — объяснил Лепс.

Дима Билан признался NEWS.ru, что устает от постоянного пристального внимания к себе. «Мне очень важны моменты, когда уединяешься, когда нет дополнительных глаз, когда рассчитываешь только на себя», — отметил певец.

Кто из звезд посетил pre-party премии RU.TV — в фотогалерее NEWS.ru.