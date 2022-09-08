«Долг погашен»: Монеточка о своем объявлении в розыск Монеточка заявила, что полностью погасила долг, из-за которого ее якобы разыскивают

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Монеточка

Певица Елизавета Гырдымова (известна как Монеточка) сообщила в своем Telegram-канале, что не знает о своем нахождении в розыске, так как не получала соответствующего уведомления и узнала об этом только из новостей. Что же касается ее долга, то он полностью погашен.

Сейчас мой долг полностью погашен, я оплачивала [его] кусками, и могу сделать скриншоты и выложить их сюда, о том, что у меня действительно это все оплачено. Может быть, это все доходит с какой-то задержкой, я не знаю, — заявила певица.

Она предположила, что речь идет об утечке информации, которой воспользовался Mash, а сама она намерена связаться с приставом и сообщить об уплате долга. Певица подчеркнула, что ей хочется «поскорее забыть эту ситуацию, потому что она кринжовая» и наслаждаться материнством.

Ранее сообщалось, что на певицу подал в суд певец Стас Костюшкин («Чай вдвоем»), который утверждает, что песня Монеточки «Мама, я не зигую» является плагиатом на его композицию «Женщина, я не танцую». Суд принял сторону солиста и обязал певицу выплатить компенсацию в полмиллиона рублей.

Как отмечают журналисты, теперь судебные приставы проверяют счета певицы и в случае необходимости могут арестовать ее квартиру, расположенную на Чистых прудах в Москве. Между тем муж певицы Виктор Исаев заявил, что ничего не знает об объявлении супруги в розыск