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Фильм о преследовании геев в Чечне получил премию BAFTA

11:09, 07 июня 2021
Фото: bafta.org

Документальный фильм «Добро пожаловать в Чечню» стал лауреатом телевизионной премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в 2021 году. Лента повествует о преследовании геев и других ЛГБТК+ граждан в Чечне.

Фильм победил в номинации «Лучший международный проект», говорится на сайте награды. В центре документальной картины — исчезновения, похищения, тюремные заключения и пытки ЛГБТК+ граждан, находящихся в республике.

В настоящий момент власти Чечни никак не комментировали сам фильм и его победу на BAFTA TV.

Лауреаты премии стали известны минувшей ночью. Британская академия кино и телевизионных искусств назвала лучшие сериалы и шоу прошедшего года. Самое большое количество наград получили мини-сериал «Я могу тебя уничтожить» и его создательница Михаэла Коэл (Michaela Coel), исполнившая также главную роль.

Ранее сообщалось, кто получил награду за лучший драматический и комедийный сериал, а также как распределились актёрские номинации.

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