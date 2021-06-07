Фильм о преследовании геев в Чечне получил премию BAFTA

Документальный фильм «Добро пожаловать в Чечню» стал лауреатом телевизионной премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в 2021 году. Лента повествует о преследовании геев и других ЛГБТК+ граждан в Чечне.
Фильм победил в номинации «Лучший международный проект»,
В настоящий момент власти Чечни никак не комментировали сам фильм и его победу на BAFTA TV.
Лауреаты премии стали известны минувшей ночью. Британская академия кино и телевизионных искусств назвала лучшие сериалы и шоу прошедшего года. Самое большое количество наград получили мини-сериал «Я могу тебя уничтожить» и его создательница Михаэла Коэл (Michaela Coel), исполнившая также главную роль.
Ранее сообщалось, кто получил награду за лучший драматический и комедийный сериал, а также как распределились актёрские номинации.