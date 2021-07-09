Догилева объяснила, почему заболела COVID-19 после прививки

Актриса Татьяна Догилева рассказала, как получилось, что она заболела коронавирусом несмотря на то, что прошла вакцинацию от COVID-19. Почему прививка не защитила её от заражения, актриса рассказала в посте, который опубликовала в сторис Instagram телеведущая Мария Шукшина.

Всем привет. Я в ковидном отделении 23-й больницы, и у меня, по мнению врачей, всё неплохо. Поступила я сюда вчера, потому что замучилась лечиться дома и сбивать всё время температуру. Я привита в январе и у меня аж 365 антител. Я посчитала, что совершенно неуязвима, и потеряла осторожность. Пишу для таких, как я. Болезнь очень коварная, — написала Догилева.

О госпитализации Татьяны Догилевой стало известно накануне. Актриса отметила, что в больнице ей уже сбили температуру, и поблагодарила врачей. Она призвала всех россиян быть осторожными, соблюдать меры безопасности и после вакцинации. А также посоветовала ограничить контакты и «не лезть туда, куда не надо, без необходимости».

Сегодня, 9 июля, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что среди прошедших полную процедуру вакцинации от коронавируса заражаются только 0,7% от общего количества привитых, или два человека на 300 вакцинированных. При этом Попова добавила, что эти люди почти во всех случаях переносят заболевание легко.