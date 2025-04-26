Дочь звезды шансона Кати Огонёк оказалась за решеткой: кто ее подставил

Фото: Persona Stars/legion-media.ru

Катя Огонек (настоящее имя — Кристина Пенхасова)

В семье звезды русского шансона Кати Огонек (настоящее имя — Кристина Пенхасова), ушедшей из жизни в 2007 году, произошла новая драма. Ее 24-летняя дочь Валерия Коява, выступавшая на сцене под псевдонимом Лера Огонек, недавно была лишена свободы на три года за разбойное нападение с группой лиц. О том, как это случилось и почему, — в материале NEWS.ru.

Нехорошая история

Лера Огонек пошла на разбойное ограбление. На кону стояло всего 110 000 рублей — именно столько стоил смартфон, который она с компанией украла у курьера. Помимо испуга, посыльный получил еще и ожог лица, ему прыснули в лицо газовым баллончиком. Ни копейки из украденной суммы дочь звезды потратить не успела, поскольку ее вместе с подельниками быстро задержали, и 2024 год Валерия Левановна Коява встретила за решёткой.

«Я была на всех слушаниях по делу, — рассказывает NEWS.ru продюсер певицы Елена Бейдер. — Суд первой инстанции определил Валерии три года, она подала апелляцию, чтобы дольше оставаться в СИЗО, где день идет за полтора. Ей „скостили“ четыре месяца. Приговор вступил в законную силу в марте этого года, а Лера находилась под арестом с 2023 года, значит, она выйдет в октябре. Почему я решилась на разговор? Тема эта остросоциальная, так как любой человек может попасть под влияние непорядочной компании, которая приведёт его к печальному итогу. Так случилось с Лерой, за которую мы все переживаем».

Платила ли Ирина Круг по счетам семьи Кати Огонек

После смерти Кати Огонёк у нее осталась шестилетняя дочь Валерия, которая, лишившись матери, осталась с бабушкой и дедом по маминой линии.

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Друзья не оставили семью Пенхасовых, помогали кто чем мог убитым горем родителям Кристины (Кати Огонек). Долгое время считалось, что вдова Михаила Круга Ирина оплачивала счета семьи, но это совершенно не так. Как свидетельствуют многие исполнители шансона, ставшие свидетелями этой драматической истории, финансовую поддержку оказывали продюсер Елена Бейдер и певица Людмила Шаронова. Бейдер оплачивала съёмную квартиру, в которой остались жить родственники покойной. Своего жилья за годы популярности исполнительница блатных песен так и не приобрела.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Ирина Круг

После загадочной смерти Пенхасовой на её счетах было обнаружено всего лишь 5000 рублей.

«Помогали мы семье Кати Огонек всем миром, — делится с NEWS.ru Бейдер. — Певица Людмила Шаронова тоже не оставляла семью. Друзья поддержали и мою идею вывести на сцену дочь Кристины, талантливую девочку Валерию. Первые шаги на сцене Лера делала как раз с Людой Шароновой, которая протянула руку помощи перспективной начинающей артистке, согласилась, чтобы талантливая девочка выступала в её концертных программах».

Как рассказывает Елена, о Кате Огонек они с Лерой не беседовали, поскольку ей было тяжело об этом говорить. Да и те детские воспоминания, которые были у Валерии, потихоньку стирались из памяти. Но она чтила память матери, была послушной, воспитанной девочкой.

Родители Кристины — Тамара Ивановна и Евгений Семёнович — окружали Леру заботой и любовью. Бабушка с дедушкой всячески развивали свою внучку, она им напоминала их ушедшую дочь, которую они любили.

Кто подставил Леру Огонёк

«Первую песню „Ветерок“ мы записали с Лерой, когда ей исполнилось 11 лет, — вспоминает Бейдер. — Записывала песни компания „Союзпродакшн“, которая когда-то открыла певицу Катю Огонёк. Я считала проект перспективным, поэтому тоже не жалела ни средств, ни сил».

Восемь лет тому назад состоялась первая официальная презентация песни «Ромашка», которая имела успех. Но в окружении девушки, по словам ее наставницы, появились люди, которые то и дело нагнетали обстановку.

«„Ты дурацкие песни записываешь с Бейдер“, — говорили начинающей певице. „Мы тебе лучше запишем альбом“, — втолковывали неопытной Лере. В итоге она перестала появляться на репетициях, игнорировала съёмки, не выполняла работу артиста. Я перестала с ней сотрудничать. Наш проект, куда была вложена моя душа и труд Леры, развалился. Валерия осталась у разбитого корыта, не получив тех золотых гор, которые были обещаны её советчиками», — рассказала собеседница NEWS.ru.

Имён людей, которые обнадёжили юную, доверчивую девушку, Елена называть не стала. По ее словам, они не имеют отношения к шансону и «у них отсутствуют души». Она никому до сих пор не рассказывала эту печальную историю и поделилась только с NEWS.ru. Решилась открыться, чтобы Лера вернулась к нормальной жизни.

Фото: PhotoXPress.ru/legion-media.ru Лера Огонёк

«Хорошо, если завистники и злопыхатели, которые преследовали свои амбиции, останутся в прошлом Леры, которая больше не станет идти ни у кого на поводу, — высказывает надежду продюсер. — Они бросили девочку на обочине дороги. Песни её мамы стали, к сожалению, пророческими, тюремная лирика в исполнении Кати Огонёк — теперь проза жизни ее дочери, которую мы все ждем на свободе, надеясь на лучшее».

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