Дочь Заворотнюк пожаловалась на потерю слуха из-за коронавируса

Дочь борющейся с раком актрисы Анастасии Заворотнюк, 25-летняя Анна, пожаловалась в сторис Instagram на проблемы со слухом. Судя по всему, он начал пропадать из-за коронавируса.

Девушка поинтересовалась у подписчиков, сталкивались ли они с таким симптомом во время болезни.

Из новых симптомов сегодня прибавилась заложенность ушей, как при взлёте самолёта. И слух ухудшился. Ребят, кто болел, у вас было такое? — написала она.

Также Заворотнюк призналась, что вкус у неё пропал окончательно. Теперь она может съесть любую еду, даже ту, которую не переносит, поскольку сейчас даже не понимает, что ест. Кроме того, девушка перестала ощущать запахи.

О положительном тесте на коронавирус Анна рассказала 19 июля. Она призналась, что заболела впервые, и предполагает, что заразиться могла либо в самолёте, либо на отдыхе в Крыму. Дочь Анастасии Заворотнюк написала, что там никто не соблюдает масочный режим и социальную дистанцию.

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