Дочь Рубинштейна опровергла сообщения о смерти отца

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Лев Рубинштейн

Дочь поэта Льва Рубинштейна опровергла газете «Известия» информацию о смерти своего отца. По ее словам, врачи продолжают бороться за его жизнь.

Кто-то запустил какой-то слух, которому совершенно не нужно верить. Я могу вам сказать, что он сейчас в реанимации, — сообщила дочь поэта.

Источник издания в больнице также подтвердил, что поэт жив. О том, что Рубинштейн скончался, ранее на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) сообщила журналистка Виктория Ивлеева. Издание «Подъем» сообщало, что 76-летний Рубинштейн скончался в НИИ Склифосовского. Telegram-канал «112» писал, что поэт остается в реанимации.

Рубинштейна госпитализировали после того, как его сбила машина в Москве. Авария произошла утром 8 января на улице Марьина Роща, где проживает поэт. Рубинштейн был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, врачи диагностировали у него перелом свода черепа. Впоследствии поэта перевели в реанимацию. 12 января Рубинштейн впал в кому.

Видео с моментом наезда автомобиля на Рубинштейна публиковала пресс-служба дептранса Москвы. В ведомстве сообщили, что у водителя машины за последний год накопилось 19 нарушений ПДД. Против него возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.