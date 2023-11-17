Дочь покойного Жени Осина перестала винить его за алкогольную зависимость

Дочь Евгения Осина, со дня смерти которого сегодня исполнилось пять лет, перестала винить отца в том образе жизни, который он вел последние годы. Агния Осина заявила NEWS.ru, что во всем «виновата его болезнь». По ее словам, чтобы было спокойно на душе, всегда надо просить прощения и прощать самому.

Я перестала винить его в том образе жизни, который он вел. Обид не осталось. Зачем они, если человека уже нет в живых, — отметила Осина.

Наследница артиста также рассказала о «вечерах танцев», которые устраивают вместе с мамой и маленькой дочерью Ксюшей. Они слушают старую или просто дорогую сердцу музыку, в том числе и песни Евгения Осина. Агния отметила, что любит пересматривать кадры видеохроники из своего детства, на которой присутствует и ее отец.

Евгений Осин ушел из жизни 17 ноября 2018 года в возрасте 54 лет. В последние годы он страдал от алкогольной зависимости и не скрывал этого.

Ранее певица МакSим рассказала, о том, что советовалась со старшей дочерью, прежде чем публично признаться в социальных сетях об алкогольной зависимости и лечении в рехабе. Дочь, которой сейчас 14, по словам артистки, поддержала ее.

Певица Слава (Анастасия Сланевская) сообщила, что после серии видео, записанных в состоянии алкогольного опьянения, начала вести трезвый образ жизни. Артистка предположила, что из-за отказа от спиртного она стала чаще болеть и поправилась на семь килограммов. 43-летняя исполнительница отметила, что в нетрезвом виде ведет себя неадекватно.