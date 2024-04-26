Дочь Кончаловского раскрыла местоположение «русского Хогвартса» Дочь режиссера Кончаловского назвала МГУ «русским Хогвартсом»

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Мария Михалкова-Кончаловская

Художница Мария Михалкова-Кончаловская, которая является дочерью режиссера Егора Кончаловского, назвала Московский государственный университет «русским Хогвартсом». Так называлась школа волшебства из вселенной «Гарри Поттера». В интервью журналу «Москвич Mag» она рассказала, что родилась в районе Раменок и всегда любила гулять с матерью по Воробьевым горам, а также рядом с МГУ.

У меня с этим районом действительно много чего связано: я очень любила гулять по Воробьевым горам и около МГУ с мамой. В детстве думала, что МГУ — это русский Хогвартс. Ну наша школа волшебства, — сказала Мария.

Самыми любимыми районами Москвы дочь Кончаловского считает Чистые пруды, Хамовники и территорию МХПИ на «Красном Октябре». По словам девушки, главное преимущество столицы — это высокий ритм жизни. Как отметила дочь Кончаловского, в Москве деньги зарабатываются каждый час в сутках в отличие от Санкт-Петербурга, где люди ночью спят.

Ранее актер Федор Федотов, известный зрителям по фильму «Серебряные коньки», назвал главную особенность жителей Москвы, которая отличает их от петербуржцев. По мнению артиста, люди в столице быстрее и внешне более темпераменты. Федотов подчеркнул, что сейчас живет в Санкт-Петербурге, но часто приезжает в Москву по рабочим делам.