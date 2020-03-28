https://static.news.ru/photo/ad5ef5c8-70b0-11ea-a273-fa163e074e61_660.jpg Наталья Бондарчук Фото: Andrei Ladygin/ Russian Look/Global Look Press

Дочь Инны Макаровой Наталья Бондарчук рассказала, как отреагировал Андрей Малахов на известие о смерти её матери. Ведущий не смог сдержать слёз.

В тот день Наталья должна была ехать на съёмки «Прямого эфира» к Малахову, чтобы говорить о коронавирусе. У Бондарчук есть друзья по всему миру и ей было что рассказать на эту тему, сообщает «Антенна-Телесемь».

Когда машина с телевидения уже стояла под окнами, Наталья получила сообщение о смерти матери от своего супруга Игоря.

Я позвонила Андрею, он подготовился, показали фрагменты из её фильмов. Андрей заплакал, что меня потрясло, — рассказала дочь Макаровой.

Она добавила, что Малахов всегда очень нежно относился к её матери. И теперь дочь актрисы всю жизнь будет вспоминать слёзы знаменитого телеведущего.

Ранее NEWS.ru сообщал, что стала известна дата похорон народной артистки СССР Инны Макаровой. Прощание с ней начнётся 28 марта в 11:00 в ритуальном зале ЦКБ.