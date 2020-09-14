Дочь госпитализированного с COVID-19 Назарова рассказала о его состоянии

https://static.news.ru/photo/90050988-f731-11ea-8257-fa163e074e61_660.jpg Юрий Назаров с женой Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Дочь народного артиста России Юрия Назарова, который был госпитализирован в Москве с коронавирусом и двусторонней пневмонией, рассказала журналистам о состоянии отца. Татьяна Назарова сообщила, что в настоящее время артисту уже лучше.

По её словам, артиста ещё не выписали из больницы. Однако дело идёт к улучшению. Назаров не находится на ИВЛ, но, как отметила Татьяна, некий «аппарат» ему помогает.

Настроение у него прекрасное, собирается домой к концу недели. Не сказать, что очень быстро всё идёт, но динамика такая стабильная, каждый день ему капельку лучше, и это бесконечно радует, — цитирует дочь актёра РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, Юрия Назарова положили в реанимацию с коронавирусом. Его дочь после госпитализации отца говорила, что актёр находился в тяжёлом состоянии, но не в критичном — поэтому его не потребовалось подключать к аппарату ИВЛ. Она выразила надежду, что всё будет хорошо.