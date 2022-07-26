Дочь Ефремова поступила в вуз за 650 тыс. рублей в год

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Михаил Ефремов

Дочь Михаила Ефремова Вера поступила в вуз, где год обучения стоит 650 тыс. рублей в год. Она стала студенткой Высшей школы экономики, обучаться дочь актёра будет на факультете «Управление в креативных индустриях», пишет StarHit.

На курсе всего 100 мест и все они являются платными. Срок обучения составляет четыре года, преподают лекции не только на русском, но и на английском языках. Платить за дочь будет жена Ефремова Софья Кругликова. Сама она работает доцентом в Институте современного искусства, а также звукорежиссёром.

Кем в дальнейшем будет дочь Ефремова, пока неясно. После обучения на факультет есть несколько специализаций: предприниматель в области цифровых технологий, сотрудник рекламных, продюсерских или кинокомпаний, пиарщик и журналист.

Всего у Михаила Ефремова шестеро детей. Старшему — Никите — 34 года, младшему — Борису — 11 лет.

Ранее сообщалось, что Верховный суд РФ в скором времени рассмотрит жалобу защиты актёра Михаила Ефремова о снижении срока тюремного заключения. Документ был направлен в суд в конце марта 2022 года.