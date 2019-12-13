Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Актёр, который сыграл роль Тони Розато в фильме «Крёстный отец 2», умер в возрасте 86 лет в Нью-Джерси. Причиной смерти стала «внезапная болезнь».

Дэнни Айелло прославился благодаря фразе «Майкл Корлеоне передаёт привет!» во втором эпизоде фильма об итальянской мафии. Также актёр известен по ролям в фильмах «Гудзонский ястреб», «Власть луны» и «Лестница». Настоящую...