В Германии в рамках фестиваля «Русские сезоны» на днях «Союзмультфильма» в Берлине 14 и 15 декабря будут показывать кукольную картину «Гофманиада» и восстановленные «Щелкунчик» и «Тайна третьей планеты».
Также будут показаны короткометражные фильмы «Почему исчезли динозавры» Руслана Синкевича, «Доброе сердце» Евгении Жирковой.
Как ранее писал NEWS.ru, киностудия «Союзмультфильм» находится в поисках подходящих помещений для сети детских развлекательных парков под своим брендом.
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