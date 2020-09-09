Дмитрий Певцов высказался о решении суда по Ефремову

https://static.news.ru/photo/63df2cea-f230-11ea-b7d6-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Певцов не стал отвечать на вопрос, насколько справедливым считает решение суда по ДТП с Михаилом Ефремовым. Актёр принял вынесенный коллеге приговор как факт.

У нас есть суд. Есть решение суда. В моих дальнейших комментариях смысла нет, — приводит слова артиста RT.

Пресненский суд Москвы 8 сентября вынес приговор Михаилу Ефремову по ДТП, в котором погиб рязанец Сергей Захаров. Актёру дали 8 лет в колонии общего режима, но с учётом проведённого под домашним арестом времени ему осталось отсидеть 7 лет и 10,5 месяцев.

Также Ефремова на три года лишили водительских прав. Его взяли под стражу в зале суда по окончании процесса. Звания и госнаграды Ефремову оставили.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший начальник одного из исправительных учреждений заявил, что к заключённым со статьей, как у артиста Михаила Ефремова, в колонии обычно относятся с сочувствием. По его словам, оно заметно и со стороны других заключённых, и со стороны администрации учреждения.