Дмитрий Певцов рассказал о «сатанинских спектаклях» в российских театрах Дмитрий Певцов: в России за счет государства продолжают ставить «сатанинские спектакли»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Распоряжения президента России Владимира Путина о защите традиционных ценностей и культуры фактически не выполняются, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре и актер Дмитрий Певцов на XXIV съезде Всемирного русского народного собора. По его словам, которые передает «Царьград», в российских театрах показывают «сатанинские спектакли», которые при этом ставятся за счет государства.

Там показываются сатанинские спектакли. Люди пишут, что пошли на балет «Золушка» в Мариинку, но с ужасом убежали, потому что подобное нельзя показывать детям. Это страшно. Никакого отношения ни к «Золушке», ни к балету, ни к русскому искусству это не имеет, — рассказал Певцов.

Артист считает, что основная проблема современной культуры состоит в отсутствии реально действующих механизмов, которые позволяли бы определять, на какие проекты могли бы быть потрачены государственные деньги. Артист убежден, что театрам не стоит «раздавать» деньги.

Часто говорят, что денег не хватает. Но, по мне, их, напротив, стоит раздавать поменьше. Потому что иногда наши так называемые культурные деятели выдают такие результаты, что хоть святых выноси, — считает Певцов.

Певцов ранее заявил, что молодые поколения творческих людей России должны расти в системе ценностей русского мира. По его словам, из-за 30-летнего отсутствия какой-либо идеологии в стране россияне «дебилизованы» в духовном смысле и не имеют морального иммунитета. Артист также посоветовал российским музыкантам сделать акцент на русском языке и национальных ценностях.