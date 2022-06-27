Дмитрий Нагиев пострадал в результате обрушения театральных декораций Дмитрий Нагиев пострадал в результате обрушения театральных декораций в Калининграде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Нагиев

Российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев пострадал в результате обрушения театральной декорации во время гастролей в Калининграде. По словам артиста, конструкция свалилась ему на ногу, передает The Voice.

Несмотря на полученную травму, Нагиев доиграл спектакль до конца. Сразу после этого он обратился к дежурному врачу, который диагностировал у него ушиб правой голени.

Нагиев признался, что испытывает значительную боль, однако в состоянии передвигаться самостоятельно.

В общем, нормально. Хромаю, но ползу, — рассказал актер.

Отмечается, что в Калининграде он представлял спектакль «Кыся», в котором сыграл главную роль.

Ранее стало известно, что Дмитрий Нагиев вместе с коллегой Константином Хабенским приняли участие в документальном фильме «Баста. Моя игра» о жизни рэпера Василия Вакуленко. Как рассказал сам музыкант, лента посвящена не столько его биографии, сколько окружающим людям. В съемках проекта также приняли участие певцы Сергей Шнуров, Гуф, Влади из группы «Каста» и родственники музыканта.