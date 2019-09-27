Режиссёр Марк Захаров олицетворял успех русского театра своим искренним и пронзительным искусством. Об этом заявил премьер Дмитрий Медведев в связи с кончиной драматурга.
Соседство смеха и слёз — обязательное условие для успешного русского театра, говорил он. И олицетворял этот успех своим искусством — мудрым, всегда искренним и пронзительным, — написал Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Глава кабмина подчеркнул, что «Захаров учил безошибочно отличать фальшь от правды, не верить красивым словам, совершать чудеса».
Однажды Марк Анатольевич заметил: «Театр безграничен, безразмерен...» Именно таким был он сам. И таким, я уверен, останется «Ленком». Светлая память легендарному режиссёру, — добавил премьер-министр.
Как писал News.ru, художественный руководитель московского театра «Ленком» Марк Захаров умер в Москве 28 сентября. Народный артист СССР скончался на 86-м году жизни после продолжительной болезни.