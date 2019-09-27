https://static.news.ru/photo/dd76a752-e1fd-11e9-8ae0-fa163e074e61_660.jpg Марк Захаров Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Режиссёр Марк Захаров олицетворял успех русского театра своим искренним и пронзительным искусством. Об этом заявил премьер Дмитрий Медведев в связи с кончиной драматурга.

Соседство смеха и слёз — обязательное условие для успешного русского театра, говорил он. И олицетворял этот успех своим искусством — мудрым, всегда искренним и пронзительным, — написал Медведев на своей странице в соцсети « ВКонтакте ».

Глава кабмина подчеркнул, что «Захаров учил безошибочно отличать фальшь от правды, не верить красивым словам, совершать чудеса».

Однажды Марк Анатольевич заметил: «Театр безграничен, безразмерен...» Именно таким был он сам. И таким, я уверен, останется «Ленком». Светлая память легендарному режиссёру, — добавил премьер-министр.

Как писал News.ru, художественный руководитель московского театра «Ленком» Марк Захаров умер в Москве 28 сентября. Народный артист СССР скончался на 86-м году жизни после продолжительной болезни.

Церемония прощания с Марком Захаровым пройдёт 1 октября. Похоронят его на Новодевичьем кладбище.