«Для сражающихся на фронте»: продюсер оценил новую награду SHAMAN Продюсер Рудченко: SHAMAN посвятил награду от Минобороны сражающимся на фронте

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

SHAMAN

Награда от Министерства обороны России очень важна для певца Ярослава Дронова (SHAMAN), поскольку он выбрал патриотическое направление музыки, заявил NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. По его мнению, эту премию артист посвятил сражающимся на фронте военным и отстаивающим интересы России людям.

Я думаю, это награда важна для Ярослава, раз он выбрал такое патриотическое направление и пишет подобные песни. Это прежде всего для людей, сражающихся на фронте, для тех, кто хочет отстаивать интересы своей Родины. Конечно же признание именно этими людьми для него важно. SHAMAN продолжит работу в этом направлении, — сказал Рудченко.

Ранее SHAMAN получил премию Минобороны России в области культуры и искусства. Исполнитель патриотических хитов «Моя Россия», «Мой бой» и «Я русский» забрал награду в номинации «Музыкальное искусство».

8 мая SHAMAN вместе с коллективом радиостанции «Калина Красная» навестил бойцов СВО, проходящих реабилитацию в московском клиническом госпитале. Артист объяснил свой визит желанием поддержать солдат и поздравить их с наступающим Днем Победы. Также SHAMAN представил свою версию народной переработки стихотворения-песни унтер-офицера Невского пехотного полка Николая Веревкина «Под ракитою зеленой».