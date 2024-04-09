«Для меня это шок»: оперный певец Самсонов о смерти Кунгурова Оперный певец Самсонов заявил, что смерть Кунгурова стала для него шоком

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Оперный певец Евгений Кунгуров был замечательным, веселым и позитивным человеком, который очень хотел развиваться в профессии, сообщил NEWS.ru его коллега Владимир Самсонов. Он признался, что новость о смерти Кунгурова стала шокирующей. Самсонов рассказал, что много лет работал с Кунгуровым на канале «Культура» в рамках программы «Романтика романса», где он был ведущим.

Я хорошо его знал. Замечательный парень, веселый. Для меня это шок. Он всегда был позитивным, открытым, красивый мужчина, замечательный певец, очень коммуникабельный, амбициозный, очень любил пение, хотел развиваться в профессии. Он был целеустремленным. Для меня он был приятным человеком с точки зрения взаимоотношений. Вчерашняя трагедия для меня стала неожиданностью, — сказал Самсонов.

Тело артиста обнаружили поздно вечером 8 апреля на Зоологической улице в Москве. Как утверждает Telegram-канал Mash, до этого Кунгуров сообщил жене, что хочет покончить жизнь самоубийством. Уточняется, что супруга певца сейчас не в столице, поэтому она попросила спасателей и психолога приехать в их квартиру в Пресненском районе. На теле Кунгурова не обнаружено признаков насильственной смерти. По данным ТАСС, в последнее время певец находился в состоянии депрессии.