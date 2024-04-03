«Для меня это катастрофа»: как живет Ирина Пегова после выкидыша и развода

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Ирина Пегова

Актриса Ирина Пегова удостоилась звания народной артистки РФ. Как живет звезда сериала «Акушерка», что известно о ее личной жизни и карьере?

За что Пегова получила звание народной артистки РФ

3 апреля президент России Владимир Путин присвоил Пеговой звание народной артистки РФ. Согласно указу, опубликованному на официальном портале правовой информации, актриса удостоилась звания «за большие заслуги в развитии кинематографического, музыкального, театрального, хореографического и циркового искусства».

Пегова известна кинозрителям благодаря фильмам «Прогулка», «Пять невест», «Дорогой папа» и другим картинам. Кроме того, зрители любят актрису за игру в спектаклях «№ 13D», «Авлабар, или Новая Ханума», «Бег», «Истории любви», в которых она занята, служа в МХТ им. А. П. Чехова.

Что известно о личной жизни Ирины Пеговой

В 2005 году Пегова вышла замуж за коллегу — звезду драмы Алексея Балабанова «Брат-2» Дмитрия Орлова. В браке у артистов родилась дочь Татьяна.

«После рождения Тани у меня изменилось отношение к работе: теперь чем ее меньше, тем для меня лучше. Я за меньшее количество спектаклей в месяц, за съемки в Москве. Раньше с удовольствием ездила на гастроли, надолго и далеко, а сейчас для меня это какая-то катастрофа. Для меня счастье — дома побыть!» — подчеркивала Пегова.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Ирина Пегова и Дмитрий Орлов, 2009 год

Сейчас дочери артистов 18 лет, она выходит на светские мероприятия вместе с мамой. Девушка год училась на актерских курсах, так что, вероятно, в дальнейшем пойдет по стопам родителей.

Будучи в отношениях с Орловым, Пегова забеременела во второй раз, однако у нее произошел выкидыш. Супруг не только не поддержал свою избранницу после случившегося, но и осудил ее.

«Будь я нормальным мужчиной, поддержал бы ее, сказал правильные слова. Но я не поддержал, у меня были претензии. Я даже обиделся на нее за то, что произошло. Это было нормально для недоразвитого мужчины, которого, увы, отец не успел научить, как себя вести», — рассказывал актер в одном из интервью.

Пара развелась в 2011 году. Актеры не поддерживают дружеское общение. По признанию обоих, они контактируют только по вопросам, касающимся их общей дочери. Татьяна проводит время с отцом столько, сколько захочет, и периодически делится снимками с родителем в соцсетях.

В октябре прошлого года Пегова появилась на публике с кольцом на безымянном пальце правой руки. Однако актриса опровергла слухи о скором замужестве.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ирина Пегова

«Я люблю украшения и ношу кольца на любых пальцах без разбора. Это не имеет никакого отношения к замужеству», — объяснила артистка.

При этом Пегова призналась, что у нее много поклонников, но некоторые из них чересчур навязчивые. По словам актрисы, среди ее фанатов есть мужчина, который регулярно следит за ней, знает номер ее машины и место жительства.

«Это довольно долго продолжается. И ничего с этим нельзя сделать. Мне кажется, все это не в рамках разумного. Это неприятно», — сетовала знаменитость

Как похудела Ирина Пегова

В прошлом году стало известно, что актрисе удалось скинуть 27 килограммов. Актриса рассказала, что избавиться от лишних килограммов ей помогла монодиета на основе кефира. По словам артистки, в день необходимо выпивать около полутора литров кисломолочного напитка, а также съедать определенное количество одного продукта, например, картофеля, отварной курицы, яиц и так далее.

Пегова отмечала, что соблюдать диету ей было легко, правда, лишь потому, что она ее немного изменила под себя. Вместо кефира знаменитость пила ряженку, а отварной куриной грудке предпочла бедро или голень.

Кроме того, актриса отмечала, что начать нужно с того, чтобы приучить себя к употреблению небольшого количества еды за раз. Порция должна умещаться на ладони, ведь желудок взрослого человека размером не больше кулака, советовала Пегова.

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