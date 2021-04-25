Дизайнер Альбер Эльбаз умер от последствий COVID-19

https://static.news.ru/photo/12d3486a-a5ca-11eb-948f-96000091f725_660.jpg Альбер Эльбаз Фото: instagram.com/alberelbaz8

Марокканский дизайнер Альбер Эльбаз ушёл из жизни в возрасте 59 лет от последствий заражения COVID-19, передаёт французская газета Le Figaro. В швейцарской компании Richemont, владеющей собственным брендом покойного AZ Factory, подтвердили данную информацию.

Руководство предприятия выразило соболезнования родственникам дизайнера и его близким. Также почивший известен сотрудничеством с домом Yves Saint Laurent.

Специализированный портал Women's Wear Daily заявил , в свою очередь, что модельера не стало 24 апреля в одной из парижских клиник. Он родился в Марокко в 1961-м. Вскоре его семья перебралась в Израиль, где в 1982 году Эльбаз стал студентом Шенкарского колледжа дизайна. В 1996-м Эльбаз получил должность креативного директора дома моды Guy Laroche в Париже. Через два года по приглашению Пьера Берже модельер начал сотрудничество с домом Yves Saint Laurent.

С 2001-го и на протяжении 14 лет Эльбаз занимал должность креативного директора Lanvin. Платья, разработанные им, носили Натали Портман, Деми Мур, Ума Турман и другие звёзды кинематографа. За вклад в развитие высокой моды в 2016-м дизайнер удостоился ордена Почётного легиона — высшей награды Франции.

Ранее сообщалось, что народная артистка РФ Людмила Сичкарёва умерла в Смоленске в возрасте 83 лет. Об этом говорится в сообщении на странице Смоленского государственного драматического театра имени А. C. Грибоедова в соцсети «ВКонтакте».

Людмила Сичкарёва служила в Смоленском государственном драматическом театре более 30 лет. В 2006 году ей было присвоено звание народной артистки России. Сичкарёва исполняла на сцене роли в спектаклях «Дядя Ваня», «Много шума из ничего», «За чем пойдёшь, то и найдёшь» и других. Причина смерти артистки не уточняется.