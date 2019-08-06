https://static.news.ru/photo/19844dec-b857-11e9-865d-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Кулинарную книгу с рецептами вымышленных блюд межгалактической кухни из кинофраншизы «Звёздные войны» выпустит студия Disney.

Один из персонажей — шеф-повар из замка королевы пиратов Строно Таггса — будет главным героем сборника.

По его рецептам действительно можно будет приготовить съедобные блюда, — сообщает киностудия.

В сборник войдут не только блюда из разных галактик, которые упоминаются в «Звёздных войнах 2015 года: Пробуждение силы»«, но и традиционные рецепты различных кухонь Вселенной.

Таггс путешествовал по галактике, собирал советы, прежде чем приступить к написанию кулинарной книги, — говорится в сообщении Hollywoodreporter.

Книгу помогли составить обозреватель кулинарии Челси Монро-Кассель и автор комиксов Марк Сумерак. Объём — 176 страниц. Дата выпуска — 5 ноября.

19 декабря выйдет новая часть франшизы «Звёздные войны» под заголовком «Скайуокер. Восход».

Пользователь Twitter под ником La femme merveilleuse invisible опубликовал видео, на котором актёры Марк Хэмилл и Харрисон Форд знакомятся со сценарием первого фильма «Звёздных войн». На кадрах показана репетиция сцены на Алдераане. По словам самого Хэмилла, который исполнил в саге роль Люка Скайуокера, в тот день ни он, ни Форд понятия не имели, о чём идёт речь, писал News.ru.