Кулинарную книгу с рецептами вымышленных блюд межгалактической кухни из кинофраншизы «Звёздные войны» выпустит студия Disney.
Один из персонажей — шеф-повар из замка королевы пиратов Строно Таггса — будет главным героем сборника.
По его рецептам действительно можно будет приготовить съедобные блюда, — сообщает киностудия.
В сборник войдут не только блюда из разных галактик, которые упоминаются в «Звёздных войнах 2015 года: Пробуждение силы»«, но и традиционные рецепты различных кухонь Вселенной.
Таггс путешествовал по галактике, собирал советы, прежде чем приступить к написанию кулинарной книги, — говорится в сообщении Hollywoodreporter.
Книгу помогли составить обозреватель кулинарии Челси Монро-Кассель и автор комиксов Марк Сумерак. Объём — 176 страниц. Дата выпуска — 5 ноября.
19 декабря выйдет новая часть франшизы «Звёздные войны» под заголовком «Скайуокер. Восход».
Пользователь Twitter под ником La femme merveilleuse invisible опубликовал видео, на котором актёры Марк Хэмилл и Харрисон Форд знакомятся со сценарием первого фильма «Звёздных войн». На кадрах показана репетиция сцены на Алдераане. По словам самого Хэмилла, который исполнил в саге роль Люка Скайуокера, в тот день ни он, ни Форд понятия не имели, о чём идёт речь, писал News.ru.