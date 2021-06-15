Disney выпустила коллекцию одежды по «Круэлле» без создательницы костюмов

https://static.news.ru/photo/f92af8de-cdee-11eb-aeda-96000091f725_660.jpg Фото: kinopoisk.ru

Disney выпустила коллекцию одежды по фильму «Круэлла» с Эммой Стоун в главной роли. Вот только сообщать об этом создательнице оригинальных костюмов студия не стала, передаёт «КиноПоиск».

Художница по костюмам Дженни Беван, работавшая над кинолентой, заявила, что Disney выпустила линейку втайне от неё. Поэтому дополнительного гонорара ей не выплатили, хотя, по её словам, во время съёмок фильма вопрос обсуждался. Переговоры прекратились, когда началась пандемия коронавируса. Однако позднее модный дом Rag & Bone разрекламировал коллекцию, вдохновлённую «Круэллой», о чём художница узнала от третьих лиц.

Я пришла в ужас. Дело в том, что «Круэлла» посвящена миру моды и двум дизайнерам. Вся история о том, что они чуть не развязывают войну в этой сфере. Выпускать линейку одежды [не сказав мне] — настоящее неуважение, — сказала Беван.

Отметим, что студия пока никак не комментировала слова художницы по костюмам.

Фильм режиссёра Крэйга Гиллеспи вышел в прокат 28 мая. Картина повествует о мошеннице Эстелле, которая хочет сделать себе имя в мире моды и привлекает внимание высокомерной баронессы фон Хельман. В результате тёмная сторона героини одерживает верх, так появляется безжалостная Круэлла. Действие картины разворачивается в 70-е годы ХХ века в Лондоне.

Ранее сообщалось, что фильм стал лидером российского кинопроката за период с 10 по 13 июня. За эти дни «Круэлла» собрала 148,4 млн рублей.