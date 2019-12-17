Кинокомпания Disney планирует снять сериал «Тёрнер и Хуч» по мотивам одноимённой комедии 1989 года с Томом Хэнксом в главной роли.
Шоу о детективе, которому пёс помогает расследовать преступление, сейчас находится в разработке,
Сценаристом и продюсером сериала выступит Мэтт Никс, работавший над такими проектами, как «Чёрная метка», «Одарённые». По данным издания, в настоящее время не сообщается, будет ли новое шоу похоже на оригинальную картину.
Как писал NEWS.ru, актёр Том Хэнкс перевоплотится в космонавта. Он сыграет главную роль в фильме про популярную игрушку 1960-х годов — майора Мэтта Мэйсона, жившего и работавшего на Луне.
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