Disney может убрать героя скончавшегося Боузмана из «Черной пантеры 2»

После неожиданной смерти Чедвика Боузмана Disney может убрать его героя из «Черной пантеры 2». Работа над сиквелом пока отложена.
Как
Источники сообщают, что в сиквеле король Ваканды умрёт за кадром. В фильме будет трогально отдана дань памяти культовому персонажу (а фактически — самому Боузману).
Ранее сообщалось, что представители студии и Боузман полагали, что он сможет побороть диагностированное у него онкологическое заболевание. Артист даже готовился к съёмкам нового фильма, которые должны были начаться в сентябре. При этом почти никто, кроме близких актёра, не знал о его болезни.
По данным источников, Disney хочет уважительно отнестись к работе актёра «Чёрной Пантеры». Вместе с тем непонятно, что делать с другими фильмами вселенной, где появлялся супергерой.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Чедвик Боузман умер у себя дома, в кругу семьи. Чёрной Пантере было 43 года. Последние четыре года он боролся с раком. Исполнитель бога Тота в фильме «Боги Египта» не смог справиться с болезнью, перед смертью у него была уже четвёртая стадия заболевания. Боузман играл роли супергероев в четырёх картинах вселенной Marvel.
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