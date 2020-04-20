Disney лишит зарплаты половину своих сотрудников

https://static.news.ru/photo/79965150-830c-11ea-a3c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Pohl/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компания Disney перестанет платить зарплаты почти половине своих сотрудников по всему миру. Доходов лишатся примерно 100 тысяч людей.

Такая мера позволит компании сэкономить около $500 млн, сообщает Би-би-си со ссылкой на Financial Times. Решение связано с приостановкой работы Диснейлендов из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Для корпорации парки развлечений формируют важную часть дохода. Например, в последней четверти 2019 года они принесли выручку в $1,4 млрд.

Как писал NEWS.ru, бывший генеральный директор компании Disney Боб Айгер временно отказался получать зарплату, чтобы поддержать корпорацию, теряющую деньги из-за пандемии коронавируса. Новый руководитель корпорации Боб Чапек будет получать на 50% меньше своих доходов.