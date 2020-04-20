Disney лишит зарплаты половину своих сотрудников

Компания Disney перестанет платить зарплаты почти половине своих сотрудников по всему миру. Доходов лишатся примерно 100 тысяч людей.
Такая мера позволит компании сэкономить около $500 млн,
Для корпорации парки развлечений формируют важную часть дохода. Например, в последней четверти 2019 года они принесли выручку в $1,4 млрд.
Как писал NEWS.ru, бывший генеральный директор компании Disney Боб Айгер временно отказался получать зарплату, чтобы поддержать корпорацию, теряющую деньги из-за пандемии коронавируса. Новый руководитель корпорации Боб Чапек будет получать на 50% меньше своих доходов.
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